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گروه استان‌ها - مجلس بزرگداشت حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی با حضور پرشور علما و مراجع تقلید، مسئولان و مردم قم با سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی و مداحی حسن شالبافان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد.