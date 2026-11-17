به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، آیت الله العظمی وحید خراسانی که از چند روز پیش در بیمارستانی در قم بستری بودند، لحظاتی پیش دار فانی را وداع گفتند.

اطلاعیه دفتر آیت الله وحید خراسانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَهً مَرْضِیَّهً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی

با نهایت اندوه و تاثر، ارتحال فقیه اهل بیت علیهم السلام، مرجع عالیقدر جهان تشیع، عالم ربانی و استاد بزرگ حوزه‌های علمیه حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی رضوان الله تعالی علیه را به اطلاع می‌رسانیم.

فقیه والامقامی که پس از دهه‌ها تحصیل، تحقیق و تعلیم علوم آل محمد صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم، دفاع از حریم مقدس اهل بیت علیهم السلام، کفالت ایتام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، تربیت جمع کثیری از عالمان فاضل و احیای شعائر دینی به ویژه عزای صدیقه کبری سلام الله علیها پس از ایام شهادت آن حضرت جان به جان آفرین تسلیم کرد و دلهای همه کسانی که به جهت دلدادگی آن فقیه ربانی به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام به ایشان خالصانه ارادت می‌ورزیدند را داغدار نمود.

این ضایعه جبران ناپذیر را به ساحت مقدس حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، حوزه‌های علمیه، ارادتمندان مقام فقاهت و مرجعیت و عموم شیعیان تسلیت عرض می‌کنیم.

برنامه‌های مربوط به تشییع، تدفین و ترحیم متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

دفتر حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی رضوان الله تعالی علیه

تحریریه خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا» ارتحال فقیه اهل بیت علیهم‌السلام و مرجع عالی‌قدر آیت‌الله العظمی وحید خراسانی را به محضر مقدس حضرت ولیعصر ارواحنافداه، حوزه‌های علمیه، شاگردان و مقلدان و بیت شریف ایشان و عموم مؤمنان تسلیت عرض می‌نماید.

زندگینامه حضرت آیت الله وحید خراسانی

حضرت آیت الله حسین وحید خراسانی، اول فروردین ۱۳۰۰ شمسی در نیشابور متولد شد. ایشان تحصیل علوم دینی را در مشهد آغاز کرد. پس از خواندن ادبیات، سطوح اولی و نهایی را از محمد نهاوندی، صاحب تفسیر فرا گرفت. پس از اتمام سطح، در درس خارج فقه آیات میرزا مهدی اصفهانی و آشتیانی حاضر شده و به اجتهاد رسید.

ایشان علوم عقلی را از میرزا ابوالقاسم الهی و میرزا مهدی آشتیانی فرا گرفته و در سال ۱۳۲۷ در شهر ری با آیت الله سید محمد حجت کوه‌کمری دیدار کرد و پس از مذاکرات علمی موفق به دریافت اجازهٔ اجتهاد مطلق گردید. ایشان به قصد تکمیل مبانی و آگاهی از دیدگاه‌های مراجع حوزه علمیه نجف، در حالی که به درجهٔ اجتهاد رسیده بود، در ۲۷ سالگی به حوزه علمیه نجف مهاجرت کرد و سال‌ها در درس استادان برجستهٔ این حوزه حاضر شد.

حضرت آیت الله وحید خراسانی از شاگردان میرزا ابوالقاسم خویی و یکی از اعضای شورای فقهی ایشان بود. تأثیر اندیشهٔ اجتهادی خویی در روش فقهی آیت الله وحید خراسانی روشن است. البته هم در مبانی و هم در روش اجتهادی می‌توان روش فقهی وحید خراسانی را ادامه مکتب فقهی ابوالقاسم خویی دانست. همچنین در دوره‌ای که امام خمینی در نجف مستقر بود، در درس ایشان شرکت می‌کرد.

ایشان از سال ۱۳۳۷ پس از تدریس سال‌های متوالی دروس سطح، درس خارج فقه و اصول را آغاز نمود و نزدیک به ۱۲ سال در نجف آن را ادامه داد.

پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۴۹ در مشهد به تدریس پرداخت. ایشان در پاییز ۱۳۴۹ از مشهد به قم آمد. دربارهٔ علت هجرت ایشان از مشهد به قم گفته شده: اقامتش در مشهد مستلزم سختی در ارتباط با دولت و حکومت آن زمان بوده‌است و از او توقعاتی داشته‌اند. با وجود اینکه سید محمدهادی میلانی سد مستحکمی در این جهت بود، اما در عین حال، آن توقعات برای وی ناپذیرفتنی و تحمل‌ناپذیر بود؛ لذا مشهد را ترک کرده و به قم رفت.

ایشان از پاییز ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۷ به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال داشت و حوزهٔ او یکی از پر رونق‌ترین دروس حوزهٔ علمیه قم بود و در شاخهٔ اصول در حوزه به وحید در اصول شهره است. اما از سال ۱۳۹۷ به علت کسالت، تمامی تدریس‌های ایشان لغو گردیده است. دروس فقه و اصول ایشان از پربارترین درس‌های رسمی حوزه علمیه قم بود.

روش فقهی حضرت آیت الله وحید مبتنی بر شروح و مستندات عروه الوثقی است. نگاه فقهی ایشان مبتنی بر روش فقهائی چون شهید اول، شهید ثانی، محقق کرکی و صاحب جواهر و در میان متأخرین فقهائی چون محقق سبزواری، شیخ انصاری، سید عبدالهادی شیرازی، سید محسن حکیم و همچنین استادش ابوالقاسم خویی است. نگرش فقهی آیت الله وحید خراسانی ترکیبی از استدلال عقلی و مطالب نقلی است. به گونه‌ای که درس فقهٔ او آمیخته با مباحث دقیق و پیچیدهٔ اصولی است. اما در عین حال، پایبندی دقیقی به روایات دارد.



