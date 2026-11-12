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آیت‌الله وحید خراسانی بستری شدند

آیت‌الله وحیدخراسانی مرجع تقلید شیعیان در بیمارستان بستری شد. سلامتی و شفای عاجل و بهبودی کامل این مرجع عالی‌قدر را از خداوند متعال مسئلت داریم.

کد خبر: 4201412تاریخ انتشار: 1338 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ یکی از اعضای دفتر حضرت آیت‌الله وحیدخراسانی گفت: در پی ابراز نگرانی‌ها و پیگیری‌های دلسوزانه مؤمنین نسبت به وضعیت سلامتی آیت‌الله‌العظمی وحیدخراسانی، این مرجع تقلید به‌منظور انجام بررسی‌های پزشکی در بیمارستان بستری شده‌اند و مشغول درمان می‌باشند.

وی افزود: ضمن سپاس و قدردانی از ابراز محبت و پیگیری‌های عموم مومنین از همگان درخواست می‌شود با دعا و استغاثه به درگاه پروردگار متعال و توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت «علیهم‌السلام» به‌ویژه حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها و حضرت حجت بن الحسن العسکری «عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف» ، سلامتی و شفای عاجل و بهبودی کامل این مرجع عالی‌قدر را از خداوند متعال مسئلت نمایند.

منبع: تسنیم


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بیماریوحید خراسانیمرجع تقلیدبستریآیت الله وحید خراسانیمرجع تقلید شیعیان

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