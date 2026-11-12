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واکنش تند عراقچی به فاجعه انسانی در غزه
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به وضعیت انسانی در غزه تاکید کرد که یک نسلکشی خاموش در جریان است و تقریباً هیچ توجهی به آن نمیشود.
به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه ۲۱ آبانماه در پیامی در برنامه ایکس نوشت: وضعیت فاجعهبار غزه دیگر مدتی است، جایی در تیتر رسانههای غربی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: یک نسلکشی خاموش در جریان است؛ و تقریباً هیچ توجهی به آن نمیشود.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: این مایه شرمساری است و نشان میدهد که اسرائیل دستکم در یکی از ابعاد تلاش خود برای جنگافروری با هدف منحرف کردن افکار عمومی از ناکامیهایش، موفق شده است.
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