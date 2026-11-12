||12:05
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرفراخوان جشنواره فیلم فجر منتشر شد
639بازدید
۰

واکنش تند عراقچی به فاجعه انسانی در غزه

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به وضعیت انسانی در غزه تاکید کرد که یک نسل‌کشی خاموش در جریان است و تقریباً هیچ توجهی به آن نمی‌شود.

کد خبر: 4201394تاریخ انتشار: 639 بازدید۰

photo_۲۰۲۶-۱۱-۱۲_۱۰-۳۹-۴۸

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه در پیامی در برنامه ایکس نوشت: وضعیت فاجعه‌بار غزه دیگر مدتی است، جایی در تیتر رسانه‌های غربی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: یک نسل‌کشی خاموش در جریان است؛ و تقریباً هیچ توجهی به آن نمی‌شود.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: این مایه شرمساری است و نشان می‌دهد که اسرائیل دست‌کم در یکی از ابعاد تلاش خود برای جنگ‌افروری با هدف منحرف کردن افکار عمومی از ناکامی‌هایش، موفق شده است.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

نسل کشیغزهعباس عراقچیپیام عراقچینسل کشی خاموش

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۱
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.