وزیر امور خارجه ایران با اشاره به وضعیت انسانی در غزه تاکید کرد که یک نسل‌کشی خاموش در جریان است و تقریباً هیچ توجهی به آن نمی‌شود.

واکنش تند عراقچی به فاجعه انسانی در غزه

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه در پیامی در برنامه ایکس نوشت: وضعیت فاجعه‌بار غزه دیگر مدتی است، جایی در تیتر رسانه‌های غربی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: یک نسل‌کشی خاموش در جریان است؛ و تقریباً هیچ توجهی به آن نمی‌شود.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: این مایه شرمساری است و نشان می‌دهد که اسرائیل دست‌کم در یکی از ابعاد تلاش خود برای جنگ‌افروری با هدف منحرف کردن افکار عمومی از ناکامی‌هایش، موفق شده است.



