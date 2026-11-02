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عراقچی وارد عشق‌آباد شد

وزیر امور خارجه کشورمان وارد عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان شد و با مقام‌های ارشد ترکمنستان دیدار و درباره تقویت همکاری‌ها و رایزنی خواهد کرد.

کد خبر: 100000100تاریخ انتشار: 3033 بازدید

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به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز، دوشنبه 11 آبان، برای یک دیدار رسمی از ترکمنستان، وارد عشق‌آباد، پایتخت این کشور شد.

وزیر امور خارجه در این سفر با مقام‌های ارشد ترکمنستان دیدار و درباره تقویت همکاری‌ها و گسترش مناسبات دوجانبه در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی گفت‌وگو و رایزنی خواهد کرد.

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