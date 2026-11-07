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کد خبر: 4200323 26733 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

ویدیوی جنجالی آمنه سادات ذبیح پور از علی دایی و فردوسی پور

آمنه سادات ذبیح پور با انتشار ویدیویی از متفاوت از علی دایی و فردوسی پور در مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستی که تداوم نشستن آنها در زمان پخش سرود ملی ایران را نشان می‌دهد، نوشت: «به دنبال تنبیه کردن این افراد نباشید! این فربه شده‌ها در جمهوری اسلامی که با برخی مقامات برای گرفتن پروژه خوش و بش دارند، حاصل یک عملکرد مدیریتی معیوب هستند…» این ویدیو را ببینید و نظرتان را درباره این نقد ذبیح پور به آنها با ما در میان بگذارید.

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برچسب‌ها:علی داییعادل فردوسی پورویدیونبض خبرآمنه سادات ذبیح پوراحترام به پرچم

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دیدگاه‌ها (30)

برزو۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۴۷

حاجی وقتی سرود ملی پخش میشه، جناب تاج که تو قسمت vip نشسته به احترام پخش سرود پا میشه دست به سینه وایمیسته؟!!! اگه واینسته این همه جنجال می کنین؟!!!

میثم شفاعی۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۴۷

پرچم ناموس ماست
سرود ملی شرف ماست
بی احترامی به پرچم و سرود ملی یعنی ...

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۴۵

کاملا با خانم ذبیح پور موافق هستم. این افراد کسانی هستند که یکی به نعل میزنند ویکی به میخ.ودر این کار استاد شده اند.به هر هر کسی دریک کار ماهر و استاد است .این آقایان هم در این دوگانگی ماهرند

امیر۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۴۵

شرف و غیرت نصیب هر کسی نمیشه ...

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۴۴

درود بر علی دایی ×۱۰۰۰۰بار
دست از سرش بردارید.

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۵۱ · در پاسخ به ناشناس

علي دايي وقتي علي داييه که مدافع کشورش باشه وگرنه هيچي نيست

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۴۲

هر چند که همه قابل احترام هستند ولی شعایر ملی مثل پرچم و سرود ملی برای هر ایرانی مثل ناموس است و از افرادی که در سطح ملی شناخته شده هستند انتظار بیشتری هست بنابر این عدم احترام به سرود ملی باعث کاهش محبوبیت و افتادن از چشم مردم میهن دوست خواهد شد

حسین۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۳۴

علی دایی انگشت کوچیکه رونالدو یا یامین لامال هم نمیشه اما مرام و معرفت اونا خیلی بیشتر از ایشونه

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۵۶ · در پاسخ به حسین

هر کي بوده زير پرچم ايران بوده وقتي زير پرچم نباشه هيچ کس نيست

علی۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۳۸ · در پاسخ به حسین

تا همین چند وقت پیش اقای گل دنیا بود. کسی که در مراسم مهم دنیا دعوت میشد اسمش علی دایی بود

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۱۵

آمنه سرت تو لاک خودت باشه

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۱۴

تو دولت پزشکیان خیلی گردن این دو نفر کلفت شده

بهنام۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۴۳ · در پاسخ به ناشناس

اینا همیشه شناخته شده و همیشه محبوب بودن .

ابوذر ابراهیمی۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۱۴

خب اگه به احترام سرود ملی بلند بشن، فالوورهاشون کم میشه

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۰۴

خلاف شرع که نکردن
نکردن

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۰۱

این خانم خودش حاصل کدوم عملکرده؟ درباره خودش هم ابهام و پرسش فراوونه. حاضره بیاد پاسخگو باشه؟

روجا۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۵۸

درود بر خانم آمنا سادات ذببن پور که این دو لمپن مخبط روسیاه را نواخته است .

موسوی نژاد۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۵۸

اولین کار لغو هر قراردادی که با شرکت های دولتی و یا صدا و سیما دارند - اسم خیابونی که در تهران به اسم علی دایی هست سریع برداشته بشه به اسم شهدی میناب گذاشته بشه

میهن دوست۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۵۰

این برچسب ها به این آدم ها اصلاً نمی چسبد و هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.

حقگو۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۵۰

به تو چه

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۲۰ · در پاسخ به حقگو

با منطق تو به تو هم ربط نداره

علی۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۴۶

نظرات کجا میره؟

علی۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۴۵

حتی اگه پاشونم درد نکنه به خودشون مربوطه که بلند میشن یا نه علی دایی که استخوناشم شکونده برای کشورش. فردوسی پور اما کمی فرق دارد!

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۴۳

این دو نفر را حتی در ختم هم ول نمیکنید.

حسین۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۴۳

خوب گفته مگه دروغ گفته یا تهمت زده

رهگذری۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۴۲

آمنه السادات ذبیح پور هم با زد و بند با یک دسته دیگه فربه شده. بین این دو هیچ تفاوتی نیست.

Mehrdad Modirsanei۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۳۸

بهتر است خانم ذبیح‌پور ابتدا به این پرسش پاسخ دهند که خود ایشان از چه طریق به چنین جایگاهی دست یافته‌اند که به خود اجازه می‌دهند در مورد هر شخص یا هر موضوعی اظهارنظر کنند!؟

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۳۴

راست میگه. تشخیص ندادید و نمیدید چه کسی دلسوزه. پول های مملکت را حرام اینها کردید. تازه بیشترشونم بیرون ایرانند

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۳۳

حتی امریکائیها در مراسم ورزشی برای نواختن سرود ملی ایران می ایستند حالا اینها برای ما آدم شده اند.

MOJTABA AFZALI۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۳۱

ذبیح پور فضول...

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