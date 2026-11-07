ویدیوی جنجالی آمنه سادات ذبیح پور از علی دایی و فردوسی پور

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آمنه سادات ذبیح پور با انتشار ویدیویی از متفاوت از علی دایی و فردوسی پور در مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستی که تداوم نشستن آنها در زمان پخش سرود ملی ایران را نشان می‌دهد، نوشت: «به دنبال تنبیه کردن این افراد نباشید! این فربه شده‌ها در جمهوری اسلامی که با برخی مقامات برای گرفتن پروژه خوش و بش دارند، حاصل یک عملکرد مدیریتی معیوب هستند…» این ویدیو را ببینید و نظرتان را درباره این نقد ذبیح پور به آنها با ما در میان بگذارید.