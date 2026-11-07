30 دیدگاه26733 بازدید ثبتشدهفیلم
نبض خبر
ویدیوی جنجالی آمنه سادات ذبیح پور از علی دایی و فردوسی پور
آمنه سادات ذبیح پور با انتشار ویدیویی از متفاوت از علی دایی و فردوسی پور در مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستی که تداوم نشستن آنها در زمان پخش سرود ملی ایران را نشان میدهد، نوشت: «به دنبال تنبیه کردن این افراد نباشید! این فربه شدهها در جمهوری اسلامی که با برخی مقامات برای گرفتن پروژه خوش و بش دارند، حاصل یک عملکرد مدیریتی معیوب هستند…» این ویدیو را ببینید و نظرتان را درباره این نقد ذبیح پور به آنها با ما در میان بگذارید.
دیدگاهها (30)
حاجی وقتی سرود ملی پخش میشه، جناب تاج که تو قسمت vip نشسته به احترام پخش سرود پا میشه دست به سینه وایمیسته؟!!! اگه واینسته این همه جنجال می کنین؟!!!
پرچم ناموس ماست
سرود ملی شرف ماست
بی احترامی به پرچم و سرود ملی یعنی ...
کاملا با خانم ذبیح پور موافق هستم. این افراد کسانی هستند که یکی به نعل میزنند ویکی به میخ.ودر این کار استاد شده اند.به هر هر کسی دریک کار ماهر و استاد است .این آقایان هم در این دوگانگی ماهرند
شرف و غیرت نصیب هر کسی نمیشه ...
درود بر علی دایی ×۱۰۰۰۰بار
دست از سرش بردارید.
علي دايي وقتي علي داييه که مدافع کشورش باشه وگرنه هيچي نيست
هر چند که همه قابل احترام هستند ولی شعایر ملی مثل پرچم و سرود ملی برای هر ایرانی مثل ناموس است و از افرادی که در سطح ملی شناخته شده هستند انتظار بیشتری هست بنابر این عدم احترام به سرود ملی باعث کاهش محبوبیت و افتادن از چشم مردم میهن دوست خواهد شد
علی دایی انگشت کوچیکه رونالدو یا یامین لامال هم نمیشه اما مرام و معرفت اونا خیلی بیشتر از ایشونه
هر کي بوده زير پرچم ايران بوده وقتي زير پرچم نباشه هيچ کس نيست
تا همین چند وقت پیش اقای گل دنیا بود. کسی که در مراسم مهم دنیا دعوت میشد اسمش علی دایی بود
آمنه سرت تو لاک خودت باشه
تو دولت پزشکیان خیلی گردن این دو نفر کلفت شده
اینا همیشه شناخته شده و همیشه محبوب بودن .
خب اگه به احترام سرود ملی بلند بشن، فالوورهاشون کم میشه
خلاف شرع که نکردن
نکردن
این خانم خودش حاصل کدوم عملکرده؟ درباره خودش هم ابهام و پرسش فراوونه. حاضره بیاد پاسخگو باشه؟
درود بر خانم آمنا سادات ذببن پور که این دو لمپن مخبط روسیاه را نواخته است .
اولین کار لغو هر قراردادی که با شرکت های دولتی و یا صدا و سیما دارند - اسم خیابونی که در تهران به اسم علی دایی هست سریع برداشته بشه به اسم شهدی میناب گذاشته بشه
این برچسب ها به این آدم ها اصلاً نمی چسبد و هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.
به تو چه
با منطق تو به تو هم ربط نداره
نظرات کجا میره؟
حتی اگه پاشونم درد نکنه به خودشون مربوطه که بلند میشن یا نه علی دایی که استخوناشم شکونده برای کشورش. فردوسی پور اما کمی فرق دارد!
این دو نفر را حتی در ختم هم ول نمیکنید.
خوب گفته مگه دروغ گفته یا تهمت زده
آمنه السادات ذبیح پور هم با زد و بند با یک دسته دیگه فربه شده. بین این دو هیچ تفاوتی نیست.
بهتر است خانم ذبیحپور ابتدا به این پرسش پاسخ دهند که خود ایشان از چه طریق به چنین جایگاهی دست یافتهاند که به خود اجازه میدهند در مورد هر شخص یا هر موضوعی اظهارنظر کنند!؟
راست میگه. تشخیص ندادید و نمیدید چه کسی دلسوزه. پول های مملکت را حرام اینها کردید. تازه بیشترشونم بیرون ایرانند
حتی امریکائیها در مراسم ورزشی برای نواختن سرود ملی ایران می ایستند حالا اینها برای ما آدم شده اند.
ذبیح پور فضول...
دیدگاه خود را بنویسید