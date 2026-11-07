25 دیدگاه16614 بازدید ثبتشدهفیلم
نبض خبر
شعارهای تجمع شبانه خطاب به علی دایی و عادل فردوسیپور
اعتراض به بلند نشدن علی دایی و عادل فردوسی پور و عدم احترام به سرود ملی جمهوری اسلامی ایران به تجمعات شبانه کشید و در این زمینه شعاری پخش شد که میبینید و میشنوید.
دیدگاهها (25)
عالی
شعار بدین برای گرانی مسکن
به نظرم این دو نفر و امثالهم یه جورایی از هوش سیاسی و اجتماعی بی بهره اند آخه سرود ملی متعلق به کشوره نه اشخاص چرا خود زنی می کنید
کار علی دایی و فردوسی پور زشت بود و توهین مداحان زشت تر
دیگه کار تجمعات شبانه رو لوث نکنید.
هدف از تجمعات شبانه چه بود؟
وحدت همدلی و انسجام در برابر دشمن خارجی
زدن ریشه دزدها و خائنین و نفوذی ها و مال مردم خورها در هر شغلی و مسئولیتی و نیز فرزندان آنها.
پس فرزین دبیری چی میشه
این آقایان زیر همین پرچم ودر همین مملکت گردنشون کلفت شده
خجالت بکشید
کاش آقایان دایی و فردوسی پور حداقل یک بار اسرائیل و آمریکا رو محکوم میکردن یا برای میناب و لامرد و ... با مردم همدردی میکردن
این رفتارهای پوپولیستی جواب نمیده. والا این دو نفر از خیلی از این مداحان به این کشور خدمت کرده اند.
بله در توپ جمع کردن و لم دادن روی صندلی و گردن کلفت کردن و بی جهت و بدون زحمت میلیارد میلیارد درو کردن، خیلی خدمت کردن! اگه اینا نبودن پولها روی زمین میموند کسی نبود جارو کنه بریزه تو جیب این مفت خورها.
شعار کافی نیست، خائنین باید محاکمه شوند
یکی هم بپرسه چرا در مراسم تشییع جنازه سرود پخش کردن
ما در حدی نیستیم که در خصوص این دو فرد ورزشی که در کار و حرفه خود زبانزد هستن اظهار نظر کنیم.
شما رو نمیدنوم در چه حدی هستید ولی ما در این حد حداقل هستیم که بفهمیم اهانت به پرچم و سرود ملی چقدر بی ادبی و زشت و نشانه کم عقلی و کینه و عقده ای بودن است
تجمعات شبانه محلی شده برای تسویه حساب با افراد. حالا اگه مردم هم به شخص یا اشخاصی اعتراض داشته باشند میتونن تجمع برگزار کنند و علیه ایشان شعار بدهند؟
بله اگر شخص و یا مدیری با هر عملی، کمکی به دشمن میکنه در تجمعات عنوان و بیان کنید
علی دایی وعادل عزیز دلشون برای ایرانه مداحان محترم احترام خودتون حفظ نگه دارید
خیلیییییییییییی
کسانیکه به ترک دیوار ایراد میگرفتن و در برابر حمله بیگانه لال شدند دلشون با ایرانه خیلیییییییی
فکر نکنما
قضاوت غلط نکنید ، این دو مرد وفادارترین ایرانیان به میهن عزیزمان هستند.
لطفا محاکمه خیابانی راه اندازی نکنید
دیدگاه خود را بنویسید