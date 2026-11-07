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اعتراض به بلند نشدن علی دایی و عادل فردوسی پور و عدم احترام به سرود ملی جمهوری اسلامی ایران به تجمعات شبانه کشید و در این زمینه شعاری پخش شد که می‌بینید و می‌شنوید.