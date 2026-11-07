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کد خبر: 4200279 16614 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

شعارهای تجمع شبانه خطاب به علی دایی و عادل فردوسی‌پور

اعتراض به بلند نشدن علی دایی و عادل فردوسی پور و عدم احترام به سرود ملی جمهوری اسلامی ایران به تجمعات شبانه کشید و در این زمینه شعاری پخش شد که می‌بینید و می‌شنوید.

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برچسب‌ها:علی داییعادل فردوسی پورویدیونبض خبراحترام به پرچمتجمعات شبانه

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دیدگاه‌ها (25)

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۵۸

عالی

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۴۸

شعار بدین برای گرانی مسکن

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۰۲

به نظرم این دو نفر و امثالهم یه جورایی از هوش سیاسی و اجتماعی بی بهره اند آخه سرود ملی متعلق به کشوره نه اشخاص چرا خود زنی می کنید

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۲:۴۹

کار علی دایی و فردوسی پور زشت بود و توهین مداحان زشت تر

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۲:۴۳

دیگه کار تجمعات شبانه رو لوث نکنید.

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۵۰

هدف از تجمعات شبانه چه بود؟

وح۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۲:۵۹ · در پاسخ به ناشناس

وحدت همدلی و انسجام در برابر دشمن خارجی

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۲:۵۲ · در پاسخ به ناشناس

زدن ریشه دزدها و خائنین و نفوذی ها و مال مردم خورها در هر شغلی و مسئولیتی و نیز فرزندان آنها.

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۴۶

پس فرزین دبیری چی میشه

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۳۴

این آقایان زیر همین پرچم ودر همین مملکت گردنشون کلفت شده

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۳۲

خجالت بکشید

علی شمس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۲۸

کاش آقایان دایی و فردوسی پور حداقل یک بار اسرائیل و آمریکا رو محکوم میکردن یا برای میناب و لامرد و ... با مردم همدردی میکردن

امید۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۲۱

این رفتارهای پوپولیستی جواب نمیده. والا این دو نفر از خیلی از این مداحان به این کشور خدمت کرده اند.

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۲:۵۰ · در پاسخ به امید

بله در توپ جمع کردن و لم دادن روی صندلی و گردن کلفت کردن و بی جهت و بدون زحمت میلیارد میلیارد درو کردن، خیلی خدمت کردن! اگه اینا نبودن پولها روی زمین میموند کسی نبود جارو کنه بریزه تو جیب این مفت خورها.

صادق۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۱۹

شعار کافی نیست، خائنین باید محاکمه شوند

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۱۸

یکی هم بپرسه چرا در مراسم تشییع جنازه سرود پخش کردن

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۱۶

ما در حدی نیستیم که در خصوص این دو فرد ورزشی که در کار و حرفه خود زبانزد هستن اظهار نظر کنیم.

بنده خدا۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۴۳ · در پاسخ به ناشناس

شما رو نمیدنوم در چه حدی هستید ولی ما در این حد حداقل هستیم که بفهمیم اهانت به پرچم و سرود ملی چقدر بی ادبی و زشت و نشانه کم عقلی و کینه و عقده ای بودن است

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۱۶

تجمعات شبانه محلی شده برای تسویه حساب با افراد. حالا اگه مردم هم به شخص یا اشخاصی اعتراض داشته باشند میتونن تجمع برگزار کنند و علیه ایشان شعار بدهند؟

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۱۶ · در پاسخ به ناشناس

بله اگر شخص و یا مدیری با هر عملی، کمکی به دشمن میکنه در تجمعات عنوان و بیان کنید

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۱۶

علی دایی وعادل عزیز دلشون برای ایرانه مداحان محترم احترام خودتون حفظ نگه دارید

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۱۹ · در پاسخ به ناشناس

خیلیییییییییییی
کسانیکه به ترک دیوار ایراد میگرفتن و در برابر حمله بیگانه لال شدند دلشون با ایرانه خیلیییییییی

صادق۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۱۸ · در پاسخ به ناشناس

فکر نکنما

MOJTABA AFZALI۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۰۴

قضاوت غلط نکنید ، این دو مرد وفادارترین ایرانیان به میهن عزیزمان هستند.

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۰:۴۸

لطفا محاکمه خیابانی راه اندازی نکنید

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