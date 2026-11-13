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کسب۶ طلای المپیاد نجوم توسط جوانان نخبه ایران

تیم ملی نجوم جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دورۀ المپیاد بین‌المللی نجوم(OWAO ۲۰۲۶) در روسیه، با کسب ۶ مدال طلا عملکردی درخشان برجای گذاشت.

کد خبر: 4201683تاریخ انتشار: 243 بازدید۰
المپیاد نجوم
به گزارش تابناک به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هر ۶ نمایندۀ ایران شامل: سارینا علم‌پور، پارسیا حسن‌زاده، الشن روحانی، محمدرضا محمدی، بردیا قیلاوی‌زاده و مهدی آریافر، در این مسابقات طلا گرفتند.

المپیاد نجوم

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مدال طلاالمپیاد نجومجوانان نخبه

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