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کسب۶ طلای المپیاد نجوم توسط جوانان نخبه ایران
تیم ملی نجوم جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دورۀ المپیاد بینالمللی نجوم(OWAO ۲۰۲۶) در روسیه، با کسب ۶ مدال طلا عملکردی درخشان برجای گذاشت.
به گزارش تابناک به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هر ۶ نمایندۀ ایران شامل: سارینا علمپور، پارسیا حسنزاده، الشن روحانی، محمدرضا محمدی، بردیا قیلاویزاده و مهدی آریافر، در این مسابقات طلا گرفتند.
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