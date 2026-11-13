کسب۶ طلای المپیاد نجوم توسط جوانان نخبه ایران

به گزارش تابناک به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هر ۶ نمایندۀ ایران شامل: سارینا علم‌پور، پارسیا حسن‌زاده، الشن روحانی، محمدرضا محمدی، بردیا قیلاوی‌زاده و مهدی آریافر، در این مسابقات طلا گرفتند.



