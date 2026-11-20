نمایندگان ایران در مسابقات پاراتکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی موجو کره جنوبی، با کسب یک مدال طلا و یک نقره درخشش قابل توجهی داشتند.

به گزارش تابناک؛در ادامه رقابت‌های پاراتکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ که به میزبانی شهر موجو کره جنوبی برگزار می‌شود، نمایندگان کشورمان موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره شدند.

آیلار جامی در وزن منهای ۴۷ کیلوگرم، پس از صعود به دیدار نهایی مقابل نوال لاریف از مراکش به برتری رسید و با پیروزی در ۲ راند متوالی، عنوان قهرمانی و مدال طلای این وزن را از آن خود کرد.

همچنین زهرا رحیمی در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم، در دیدار فینال برابر لی یوجیه از چین، دارنده عنوان قهرمانی بازی‌های پارالمپیک و پاراآسیایی، شکست خورد و به مدال نقره این رقابت‌ها بسنده کرد.

منبع:ایرنا