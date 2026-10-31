اظهارات زارع پس از کسب چهارمین طلای جهان

به گزارش تابناک، امیرحسین زارع پس از کسب مدال طلای سنگین وزن کشتی آزاد در مسابقات جهانی گفت: خدا را شکر می‌کنم که توانستم مثل سال گذشته در این مسابقات مدال طلا بگیرم و شرمنده زحمات مربیان و خانواده‌ام و دعاها و انرژی‌های مثبتی که مردم برای من فرستادند، نشوم.

وی گفت: امیدوارم این مدال بتواند حال مردم ما را بهتر کند و خوشحالشان کند و باعث افتخارشان شود.

دارنده مدال طلای جهان عنوان کرد: کشتی ورزش اول کشور ماست و همه مردم عاشق کشتی هستند. امیدوارم همه مردم از این مدال خوشحال شده باشند. با توجه به اتفاقات بدی که برای تیم ما افتاد، امیدوارم این طلا توانسته باشد کمی حال مردم را خوب کند و خوشحالشان کند.

وی در مورد کسب ۴ مدال طلای جهان و ادامه این مسیر گفت: همه لطف خدا و زحمات مربیان، خانواده و پدر و مادرم بوده و امیدوارم بتوانم این مسیر را با موفقیت ادامه بدهم و باز هم به افتخارات بیشتری برسم.