پیروزی مقتدرانه امیرحسین زارع مقابل حریف آمریکایی

امیرحسین زارع با شکست نماینده آمریکا در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، راهی دیدار پایانی وزن ۱۲۵ کیلوگرم شد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۳۹۷
| |
550 بازدید
|
۰
پیروزی مقتدرانه امیرحسین زارع مقابل حریف آمریکایی

به گزارش تابناک، امیرحسین زارع با شکست نماینده آمریکا در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، راهی دیدار پایانی وزن ۱۲۵ کیلوگرم شد.
 
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در شهر آستانه قزاقستان در حال برگزاری است و امیرحسین زارع نماینده وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشورمان با کسب سه پیروزی متوالی به فینال این مسابقات راه یافت.
 
زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر جاسپوران سینگ از هند را شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.
 
وی در این مرحله نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد آرون جانسون از جامائیکا گذشت و به نیمه‌نهایی راه یافت.
 
نماینده سنگین‌وزن کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر وایت هندریکسون از آمریکا را مغلوب کرد تا مقتدرانه جواز حضور در دیدار فینال را کسب کند.

ما را دنبال کنید

به اشتراک گذاری این مطلب!
برچسب ها
امیرحسین زارعکشتیکشتی آزادقهرمانی جهان
مطالب مرتبط
زمان بازی پرسپولیس و نساجی مازندران
دولت چین امباپه را زمین زد
معیارهای عربستان برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت رویدادهای ورزشی
نگاهی به عملکرد نمایندگان ایران در هفته سوم فوتبال باشگاهی آسیا
اعتراف بزرگ رونالدو پس از شکست دادن مسی
چهره رحمان عموزاد پس از دیدار با حریف ارمنستانی

نظر شما

نظرهای حاوی توهین، افترا یا نوشته‌شده با حروف لاتین (فینگلیش) منتشر نمی‌شوند.

برچسب منتخب
ویدیوایرانجنگ ایران و آمریکاآمریکامسعود پزشکیانتنگه هرمزترامپعربستان
نظرسنجیآرشیو
نظرسنجی
آخرین اخبار
پربازدیدترین عناوین