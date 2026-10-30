پیروزی مقتدرانه امیرحسین زارع مقابل حریف آمریکایی

به گزارش تابناک، امیرحسین زارع با شکست نماینده آمریکا در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، راهی دیدار پایانی وزن ۱۲۵ کیلوگرم شد.



رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در شهر آستانه قزاقستان در حال برگزاری است و امیرحسین زارع نماینده وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشورمان با کسب سه پیروزی متوالی به فینال این مسابقات راه یافت.



زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر جاسپوران سینگ از هند را شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.



وی در این مرحله نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد آرون جانسون از جامائیکا گذشت و به نیمه‌نهایی راه یافت.



نماینده سنگین‌وزن کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر وایت هندریکسون از آمریکا را مغلوب کرد تا مقتدرانه جواز حضور در دیدار فینال را کسب کند.