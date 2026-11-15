ادعای اسرائیل درباره تهدید ترور ترامپ توسط ایران

اسرائیل هیوم از طرح ادعایی ایران برای ترور ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و حملات پهپادی علیه مقام‌های ارشد دولت او خبر داد.

نشریه اسرائیل هیوم مدعی شد اطلاعات موساد از طرح ایران برای ترور دونالد ترامپ و شماری از مقام‌های ارشد دولت آمریکا حکایت دارد.

این نشریه در ادامه ادعا کرد: مقام‌های ارشد اسرائیلی و آمریکایی به روزنامه «اسرائیل هیوم» گفته‌اند اطلاعات موساد درباره برنامه ایران برای هدف قرار دادن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و مقام‌های ارشد دولت او، از سوی یک نهاد اطلاعاتی غربی دیگر نیز تأیید شده است.

به گزارش تابناک، در ادامه این مطلب آمده: در پی این تهدیدها، شماری از مقام‌های ارشد آمریکایی به مراکز امن منتقل شده‌اند، حضور عمومی ترامپ محدود شده و تدابیر امنیتی ویژه‌ای به اجرا درآمده است.

چشم‌انداز دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران، حتی توافقی مقدماتی، در روزهای اخیر به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. یکی از دلایل این مسئله، اطلاعاتی است که موساد در اختیار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) قرار داده و نشان می‌دهد ایران قصد دارد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و اعضای ارشد دولت او را هدف قرار دهد.

مقام‌های ارشد اسرائیلی و آمریکایی به روزنامه «اسرائیل هیوم» گفته‌اند این تهدیدها از جمله عوامل اصلی تغییر رویکرد اخیر ترامپ در قبال مذاکرات با تهران بوده است.

به گفته این مقام‌ها، اسرائیل به درخواست آمریکایی‌ها، اطلاعات مذکور را تأیید کرده است؛ پس از آنکه نهادهای اطلاعاتی آمریکا از موساد خواستند این اطلاعات را راستی‌آزمایی کند.

رومن گافمن، رئیس موساد، هم‌اکنون در آمریکا به سر می‌برد و در جریان این سفر، از جمله با جان رتکلیف، رئیس سازمان سیا، دیدار کرده است. گافمن از زمان تصدی این سمت، بارها به آمریکا سفر کرده و روابط و هماهنگی نزدیکی با همتایان آمریکایی خود داشته است.

با این حال، اطلاعاتی که اسرائیل ارائه کرده، حاکی از وجود تهدیدهای مشخص و جدیدی است که از جمله احتمال حمله با استفاده از پهپادهای مجهز به مواد منفجره را شامل می‌شود؛ روشی که مقابله با آن از طریق تدابیر متعارف حفاظتی و امنیتی دشوار است.

تهدید پهپادی موجب تشدید تدابیر امنیتی برای مقام‌های ارشد آمریکا شده است

در واکنش به این تهدیدها، مقام‌هایی که در معرض خطر ارزیابی شده‌اند، حضور خود در مراسم و رویدادهای عمومی در فضای باز را به‌شدت کاهش داده‌اند. همچنین چند نفر از آن‌ها به‌طور موقت از محل سکونت خود به مراکز امن منتقل شده‌اند.

بر اساس گزارش شبکه فاکس‌نیوز، یکی از این مقام‌ها اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا است که مسئولیت نظارت بر تحریم‌های ایران را بر عهده دارد و از او به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی یاد می‌شود؛ کارزاری که آسیب‌های شدیدی به حکومت ایران وارد کرده است.

بسنت از خانه خود در محله جورج‌تاون واشنگتن به یک پایگاه نظامی امن منتقل شده است.

در این گزارش آمده است که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و از مخالفان سرسخت توافق با ایران، نیز به محل اقامت امنی در یک پایگاه نظامی منتقل شده است.

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز در چارچوب ترتیبات امنیتی تشدیدشده برای اعضای ارشد تیم امنیت ملی ترامپ، در یک مرکز نظامی امن اقامت دارد.

در مورد خود رئیس‌جمهور آمریکا نیز مقام‌های ارشد گفته‌اند تدابیر حفاظتی ویژه‌ای برای حضورهای عمومی او در نظر گرفته شده است. برخی از این حضورها پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای در فضای باز برگزار می‌شد، اما اکنون تعداد آن‌ها به‌شدت کاهش یافته است.

در مواردی هم که ترامپ در رویدادهای عمومی شرکت می‌کند، علاوه بر تقویت تدابیر حفاظتی متعارف، اقدامات امنیتی بیشتری به کار گرفته می‌شود؛ از جمله استفاده از سامانه‌های تخصصی طراحی‌شده برای خنثی‌سازی تهدیدهای پهپادی.

تهدیدهای ایران، چشم‌انداز توافق را بیش از پیش دور از دسترس کرده است

به گفته مقام‌های ارشد، قصد ایران برای هدف قرار دادن چهره‌های ارشد دولت آمریکا، یکی از دلایل اصلی تغییر مسیر اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در قبال مذاکرات با تهران و تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی بر اساس تفاهم‌نامه‌ای است که در ماه مه حاصل شده بود.

اگرچه ایران در موضوع هسته‌ای تا حدودی انعطاف‌پذیری نشان داده است، اما از ورود به مذاکرات جدی خودداری می‌کند؛ مگر آنکه محاصره دریایی و بخش قابل‌توجهی از تحریم‌ها لغو شود و دارایی‌های مسدودشده ایران در چارچوب نظام تحریم‌ها نیز آزاد شوند.

ترامپ جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، را از مذاکرات کنار گذاشته است. ونس که از حامیان دستیابی به توافق بود، با تصمیمی مواجه شد که رئیس‌جمهور آمریکا آن را با همان لحن صریح و بی‌پرده همیشگی خود اعلام کرد.

ترامپ روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از معاون خود خواسته است «تمام توجه و تمرکز خود را» بر آنچه او فساد و جرم‌وجنایت گسترده در شهرها و ایالت‌های تحت مدیریت دموکرات‌ها در سراسر آمریکا توصیف کرد، معطوف کند.

ترامپ نوشت: «ما به توافق با ایران نیازی نداریم. آن روزها مدت‌هاست که گذشته‌اند. ما پول آن‌ها، صدها میلیارد دلار، را در اختیار داریم و تنگه آن‌ها را هم در اختیار گرفته‌ایم!»

او به تنگه هرمز اشاره داشت.

ترامپ همچنین افزود که تلاش‌های ونس برای مقابله با فساد در ایالت‌های تحت مدیریت دموکرات‌ها، پول بیشتری برای آمریکا نسبت به توافق با تهران صرفه‌جویی خواهد کرد.

این اظهارات یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی مطرح شد که حاکی از تلاش ونس برای ترتیب دادن دیداری مستقیم با مقام‌های ارشد ایرانی با هدف پایان دادن به جنگ بود.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر نیز به‌طور علنی گفته بود که جنگ با ایران یکی از دلایل اصلی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای بوده است.

با این حال، هنوز مشخص نیست ترامپ درباره مرحله بعدی رویارویی با ایران چه تصمیمی خواهد گرفت.

به نظر می‌رسد کارزار فشار اقتصادی علیه ایران قرار است گسترش یابد و تلاش‌ها اکنون بر مسدود کردن مسیرهای واردات و صادرات از طریق گذرگاه‌های مرزی زمینی متمرکز شده است؛ به‌ویژه گذرگاه‌هایی که ایران را به عراق و ترکیه متصل می‌کنند.

پرسش اصلی این است که آیا ترامپ در واکنش به پیشرفت ایران در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای و تلاش‌های این کشور برای بازسازی تأسیسات تولید موشک و انتقال آن‌ها به اعماق زمین، دستور حملات نظامی را صادر خواهد کرد یا خیر.

چنین حملاتی می‌تواند به ازسرگیری تمام‌عیار جنگ منجر شود و خسارات شدیدی به کشورهای حوزه خلیج فارس وارد کند.

منبع: انتخاب