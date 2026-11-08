به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، منابع خبری اعلام کرده اند که ایران طرح مورد حمایت آمریکا برای ورود نیروهای سوری به لبنان و هدف قرار دادن حزب‌الله را با تهدید به واکنش نظامی گسترده در داخل سوریه از مسیر خود خارج کرد.

بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه شبکه المیادین منتشر کرد، ایران پس از ارسال هشدار گسترده به دمشق مبنی بر اینکه چنین عملیاتی می‌تواند اقدام نظامی در سراسر سوریه را در پی داشته باشد، طرح مورد حمایت آمریکا برای مداخله نظامی سوریه در لبنان را ناکام گذاشت.

بر اساس این گزارش، عملیات پیشنهادی سوریه به درخواست آمریکا در حال آماده‌سازی بود و شامل اقدامات نظامی در داخل لبنان، از جمله علیه زیرساخت‌های حزب‌الله، می‌شد.

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گفته می‌شود تهران هشدار خود را از طریق ترکیه به دمشق منتقل کرده و اعلام کرده بود که هرگونه ورود نظامی سوریه به خاک لبنان با فعال شدن چندین جبهه در داخل سوریه و در امتداد مرزهای این کشور پاسخ داده خواهد شد.

ادعاهای اصلی درباره عملیات پیشنهادی و واکنش ایران، از سوی دولت‌های ذی‌ربط به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند.

بیش از ۱۰۰ هدف

بر اساس روایت المیادین، هشدار ایران شامل تهدید به حمله موشکی گسترده علیه بیش از ۱۰۰ هدف راهبردی در سوریه بود.

گفته می‌شود موج نخست حملات از دمشق آغاز می‌شد و کاخ ریاست‌جمهوری سوریه نیز در میان اهداف احتمالی قرار داشت.

جزئیات بیشتری نشان می‌داد که تهران تهدید کرده است چندین نقطه فشار را در سراسر سوریه فعال کند؛ از جمله مناطق مرزی سوریه و عراق، حمص، مناطق ساحلی و نواحی نزدیک حلب.

این هشدار صرفاً به دمشق محدود نمی‌شد.

گفته می‌شود ترکیه، عراق، قطر و عربستان سعودی نیز مطلع شده بودند که عملیات نظامی سوریه علیه حزب‌الله می‌تواند به رویارویی منطقه‌ای بسیار گسترده‌تری در داخل سوریه تبدیل شود.

این هشدار موجب شد بازیگران منطقه‌ای هزینه‌های احتمالی چنین سناریویی را دوباره ارزیابی کنند؛ به‌ویژه با توجه به آسیب‌پذیری سوریه در برابر ازسرگیری جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای.

این گزارش مداخله تهران را اقدامی توصیف کرد که یک گزینه نظامی مورد حمایت واشنگتن را به رویارویی منطقه‌ای بالقوه‌ای با هزینه بسیار بالا تبدیل کرده است.

طرابلس و موشک‌های حزب‌الله

عملیات نظامی پیشنهادی سوریه شامل برنامه‌هایی از شمال لبنان تا دره بقاع می‌شد.

به گفته سایت U News ، سناریوی پیشنهادی در نظر داشت شهر طرابلس در شمال لبنان به‌عنوان منطقه نفوذ سوریه اعلام شود.

بخش نظامی این طرح ظاهراً زیرساخت‌های موشکی حزب‌الله در دره بقاع را هدف قرار می‌داد و تلاش می‌کرد این جنبش را وادار کند یا عقب‌نشینی کند یا ترتیبات امنیتی جدیدی را بپذیرد.

المیادین گزارش داد که حزب‌الله این مداخله احتمالی را ابتکاری مستقل از سوی سوریه تلقی نمی‌کرد.

در عوض، گفته می‌شود این جنبش آن را بخشی از کارزار گسترده‌تر آمریکا و اسرائیل برای از بین بردن زیرساخت‌های مقاومت لبنان از سمت شرق می‌دانست؛ کارزاری که پس از ناکامی اسرائیل در دستیابی به نتیجه نظامی قاطع از جبهه جنوبی دنبال می‌شد.

امارات آماده تأمین مالی عملیات

گزارش U News همچنین به اختلاف‌نظرهای قابل توجه میان دولت‌های منطقه درباره مداخله پیشنهادی اشاره کرده است.

به گزارش المیادین، امارات متحده عربی از تأمین مالی عملیات نظامی سوریه در لبنان استقبال کرده و آماده بوده است حقوق نیروهای جنگی و هزینه‌های نبرد را پرداخت کند.

گفته می‌شود عربستان سعودی با مداخله‌ای که در چارچوب ترتیباتی برای تضعیف حزب‌الله انجام شود مخالفتی نداشته، اما تلاش می‌کرد از سناریویی که به رویارویی منطقه‌ای گسترده‌تر منجر شود، جلوگیری کند.

در مقابل، قطر ظاهراً این پیشنهاد را رد کرده بود.

بر اساس این گزارش، عراق نیز با گسترش نظامی سوریه به لبنان مخالفت کرده بود.

گفته می‌شود رئیس دستگاه اطلاعات عراق، حمید الشطری، به دمشق سفر کرده و به مقام‌های سوری اطلاع داده بود که بغداد با هرگونه پیشروی نظامی سوریه به خاک لبنان مخالف است.

فشار گسترده‌تر آمریکا و اسرائیل

این طرح گزارش‌شده در شرایط افزایش فشار بر حزب‌الله و تلاش‌ها برای تغییر ساختار سیاسی و امنیتی لبنان مطرح شده است.

به گزارش المیادین، حزب‌الله عملیات نظامی احتمالی سوریه را نه یک اختلاف دوجانبه میان دمشق و این جنبش لبنانی، بلکه یکی از اجزای راهبرد منطقه‌ای گسترده‌تر آمریکا و اسرائیل تلقی می‌کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها سوریه را به‌عنوان منبع احتمالی فشار بر لبنان مطرح کرده است.

ترامپ، آشکارا این ایده را مطرح کرد که سوریه در خلع سلاح حزب‌الله نقش داشته باشد. او این موضوع را در دیدار با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در کاخ سفید مطرح کرده بود.

ترامپ گفته بود: «[رئیس‌جمهور سوریه] دوست دارد وارد عمل شود. می‌دانید، آنها مدتهاست که می‌جنگند. او مدتهاست با حزب‌الله می‌جنگد. فکر می‌کنم بسیار مؤثر باشد؛ بنابراین چیزی است که به آن فکر می‌کنم.»

همچنین تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه واشنگتن در امور سوریه و عراق، پیش‌تر از آنچه «بازگشت لبنان به بلاد شام» توصیف کرده بود، سخن گفته بود.

باراک پس از اولین سفر الشرع به واشنگتن نوشته بود: «دمشق اکنون به‌طور فعال در رویارویی و از بین بردن بقایای [گروه دولت اسلامی] ، [سپاه پاسداران انقلاب اسلامی] ، حماس، حزب‌الله و سایر شبکه‌های تروریستی به ما کمک خواهد کرد و به عنوان شریکی متعهد در تلاش جهانی برای تأمین صلح خواهد ایستاد.»