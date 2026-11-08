پیام محرمانه ایران به احمد الشرع چه بود؟‏

به گزارش تابناک؛ عبور موفق جنگنده‌های دشمن از آسمان کشورهای منطقه از نظر تهران به منزله دخالت این کشورها در حمله به ایران اعلام شده و بیان اینکه «ما نمی‌دانستیم» از این کشورها سلب مسئولیت نمی‌کند. مشروعیت حمله به مواضع آمریکا در کشورهای عربی در جنگ ۴۰ روزه هم همین بود.

‏سوریه کشوری است که در تنش میان ایران و آمریکا کمتر به آن پرداخته شده است. تصور غالب این است که به دلیل ضعف دولت «احمدالشرع» در اداره کشور، دمشق نقشی در جنگ با ایران ندارد. این موضوع درباره ۲ جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه صادق است. «جولانی» تمایلی به ورود و ایفای نقش نداشت اما در ایران این تحلیل وجود دارد که در جنگ بعدی بین ایران و آمریکا، حکومت سوریه نقشی جدی ایفا خواهد کرد.

‏حکومت «جولانی» با کمک آمریکا، کانال امنیتی فعالی را با اسرائیل ایجاد کرده و یکی از احتمالات جدی استفاده از آسمان این کشور برای تردد جنگنده‌های اسرائیلی، علیه ایران است. همچنین آمریکا در چندماه اخیر ممنوعیت فروش تسلیحات به سوریه را حذف و در حال بررسی فروش تسلیحات به دولت «جولانی» است تا بتواند تسلط بهتری بر اوضاع سوریه داشته باشد.

‏۲۲۰ کیلومتر مربع از خاک سوریه اکنون در اشغال اسرائیل است و سربازان اسرائیلی در ۲۷ کیلومتری دمشق حضور دارند و در حومه دمشق هم گاهاً ایست و بازرسی برگزار می‌کنند.

‏گزارش‌های متعددی هم از انتقال ۱۷۰۰ چریک حامی جولانی از سوریه به منطقه درگیری عربستان و یمن توسط ترکیه وجود دارد.

‏در کنار همه اینها مزاحمت‌های دولت جولانی برای حزب‌الله هم اگرچه هنوز ساختارمند نشده اما در رصد ویژه ایران قرار گرفته است.

‏در جریان جنگ حزب‌الله و اسرائیل، ترامپ تلاش زیادی کرد تا جولانی را به جنگ با حزب‌الله قانع کند ولی تماس نیمه شب ایران از طریق یک کشور دوست «جولانی» و انتقال این پیام که اگر دخالت کنید همه کاخ‌ها و مواضع سوریه را هدف مشروع می‌دانیم، مانع از حضور نیروهای جولانی در جنگ با حزب‌الله شد.

‏سوریه اکنون بخشی از ترتیبات امنیتی مدنظر اسرائیل در منطقه است و با وجود مواضع اعلامی که ذره‌ای هم ارزش ندارد، همراهی کاملی با جریان ضدایرانی دارد.

‏ایران سابقه حمله موفق موشکی به مواضع داعش در سوریه را دارد. همراهی با حمله کنندگان به ایران و یا اقدام علیه حزب‌الله لبنان از منظر ایران به معنی مشارکت فعال در جنگ اعلام شده است.