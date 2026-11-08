پیام محرمانه ایران به احمد الشرع چه بود؟
به گزارش تابناک؛ عبور موفق جنگندههای دشمن از آسمان کشورهای منطقه از نظر تهران به منزله دخالت این کشورها در حمله به ایران اعلام شده و بیان اینکه «ما نمیدانستیم» از این کشورها سلب مسئولیت نمیکند. مشروعیت حمله به مواضع آمریکا در کشورهای عربی در جنگ ۴۰ روزه هم همین بود.
سوریه کشوری است که در تنش میان ایران و آمریکا کمتر به آن پرداخته شده است. تصور غالب این است که به دلیل ضعف دولت «احمدالشرع» در اداره کشور، دمشق نقشی در جنگ با ایران ندارد. این موضوع درباره ۲ جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه صادق است. «جولانی» تمایلی به ورود و ایفای نقش نداشت اما در ایران این تحلیل وجود دارد که در جنگ بعدی بین ایران و آمریکا، حکومت سوریه نقشی جدی ایفا خواهد کرد.
حکومت «جولانی» با کمک آمریکا، کانال امنیتی فعالی را با اسرائیل ایجاد کرده و یکی از احتمالات جدی استفاده از آسمان این کشور برای تردد جنگندههای اسرائیلی، علیه ایران است. همچنین آمریکا در چندماه اخیر ممنوعیت فروش تسلیحات به سوریه را حذف و در حال بررسی فروش تسلیحات به دولت «جولانی» است تا بتواند تسلط بهتری بر اوضاع سوریه داشته باشد.
۲۲۰ کیلومتر مربع از خاک سوریه اکنون در اشغال اسرائیل است و سربازان اسرائیلی در ۲۷ کیلومتری دمشق حضور دارند و در حومه دمشق هم گاهاً ایست و بازرسی برگزار میکنند.
گزارشهای متعددی هم از انتقال ۱۷۰۰ چریک حامی جولانی از سوریه به منطقه درگیری عربستان و یمن توسط ترکیه وجود دارد.
در کنار همه اینها مزاحمتهای دولت جولانی برای حزبالله هم اگرچه هنوز ساختارمند نشده اما در رصد ویژه ایران قرار گرفته است.
در جریان جنگ حزبالله و اسرائیل، ترامپ تلاش زیادی کرد تا جولانی را به جنگ با حزبالله قانع کند ولی تماس نیمه شب ایران از طریق یک کشور دوست «جولانی» و انتقال این پیام که اگر دخالت کنید همه کاخها و مواضع سوریه را هدف مشروع میدانیم، مانع از حضور نیروهای جولانی در جنگ با حزبالله شد.
سوریه اکنون بخشی از ترتیبات امنیتی مدنظر اسرائیل در منطقه است و با وجود مواضع اعلامی که ذرهای هم ارزش ندارد، همراهی کاملی با جریان ضدایرانی دارد.
ایران سابقه حمله موفق موشکی به مواضع داعش در سوریه را دارد. همراهی با حمله کنندگان به ایران و یا اقدام علیه حزبالله لبنان از منظر ایران به معنی مشارکت فعال در جنگ اعلام شده است.
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نظرات بینندگان
ایران سربرآمده از صلح و پیشرفت سریع بعد آن با ملت فرهیخته خود در منطقه خواهد درخشید.
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