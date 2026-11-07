طرح وقیحانه کارشناس اسرائیلی: برای شکست ایران، قالیباف را ترور کنید!

کهنه سرباز اسرائیلی در یادداشتی با ذکر نقش محوری محمدباقر قالیباف در ساختار فرماندهی و سیاسی ایران، خواستار ترور رئیس مجلس با همکاری سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل شد و سناریویی مبتنی بر ردیابی هوشمند و حمله، برای اجرای این عملیات پیشنهاد داد.



به گزارش تابناک، خوزه لوآلوز، متخصص آمریکایی-اسرائیلی در حوزه امنیت بین‌الملل و از کهنه سربازان نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی، در نشریه واشنگتن اگزمینر، سرمقاله‌ای نوشته و توصیه اکید امنیتی خود را این‌گونه مطرح کرده است: «سیا و موساد باید قالیباف را از بین ببرند تا ماشین تداوم ایران را از کار بیندازند.»



او می‌گوید که محمدباقر قالیباف یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال میان ساختار فرماندهی سپاه پاسداران، نهادهای سیاسی و سازوکارهای اداره کشور است.



نویسنده این مقاله با انتقاد از رویکرد دولت‌های غربی در تعامل سیاسی با قالیباف، مدعی شده است که تحریم‌های مالی و محدودیت‌های مسافرتی برای مختل کردن نقش او کافی نیست و واشنگتن و تل‌آویو باید از رویکرد دفاعی به سمت عملیات برای حذف فیزیکی وی حرکت کنند.





این کهنه سرباز اسرائیلی در ادامه، پیشنهاد تشکیل یک تیم مشترک عملیاتی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) را مطرح کرده و خواستار استفاده از فناوری‌های ردیابی هوشمند برای شناسایی موقعیت قالیباف شده است.



وی در سناریوی پیشنهادی خود، استفاده از یک قطعه دارای قابلیت ردیابی و فناوری تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی را مطرح می‌کند تا از طریق آن، تحرکات قالیباف، شناسایی و موقعیت او مشخص شود. نویسنده سپس استفاده از پهپادهای انتحاری یا مهمات پرسه‌زن برای اجرای حمله در یک پایانه حمل‌ونقل را پیشنهاد می‌دهد.



لو آلوارز در پایان مدعی شده است که حذف قالیباف می‌تواند ارتباطات باقی‌مانده میان ساختار سیاسی و نظامی ایران را مختل کند و با ایجاد شکاف در حلقه نزدیک به رهبری، زمینه فروپاشی ساختار جمهوری اسلامی را فراهم آورد.

منبع: فارس

