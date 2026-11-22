به گزارش تابناک؛بررسی آخرین اطلاعیه‌ها و گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد برای امروز یکشنبه اول آذر، تصمیم تازه‌ای مبنی بر اجرای طرح زوج و فرد از درِ منزل اعلام نشده است. گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت امروز نیز از نبود مصوبه جدید برای اعمال این محدودیت حکایت دارند.

آخرین اجرای اعلام‌شده طرح زوج و فرد از درِ منزل در تهران مربوط به روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان بود که با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا اجرا شد. این محدودیت به همان روزهای اعلام‌شده مربوط بود و نمی‌توان آن را به امروز تعمیم داد.

وضعیت طرح ترافیک تهران امروز چگونه است؟

با اجرا نشدن طرح زوج و فرد از درِ منزل، محدودیت‌های عادی تردد در محدوده طرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگی هوا همچنان ملاک عمل هستند.

خودروهایی که قصد ورود به محدوده‌های ترافیکی تهران را دارند، باید مقررات مربوط به رزرو مجوز، سهمیه تردد و پرداخت عوارض را رعایت کنند. بنابراین نداشتن محدودیت زوج و فرد سراسری به معنی معافیت از عوارض یا قوانین محدوده‌های ترافیکی نیست.