طرح زوج و فرد تهران امروز اجرا نمیشود
طرح زوج و فرد از درِ منزل در تهران امروز یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ اجرا نمیشود
به گزارش تابناک؛بررسی آخرین اطلاعیهها و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد برای امروز یکشنبه اول آذر، تصمیم تازهای مبنی بر اجرای طرح زوج و فرد از درِ منزل اعلام نشده است. گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت امروز نیز از نبود مصوبه جدید برای اعمال این محدودیت حکایت دارند.
آخرین اجرای اعلامشده طرح زوج و فرد از درِ منزل در تهران مربوط به روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان بود که با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا اجرا شد. این محدودیت به همان روزهای اعلامشده مربوط بود و نمیتوان آن را به امروز تعمیم داد.
وضعیت طرح ترافیک تهران امروز چگونه است؟
با اجرا نشدن طرح زوج و فرد از درِ منزل، محدودیتهای عادی تردد در محدوده طرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگی هوا همچنان ملاک عمل هستند.
خودروهایی که قصد ورود به محدودههای ترافیکی تهران را دارند، باید مقررات مربوط به رزرو مجوز، سهمیه تردد و پرداخت عوارض را رعایت کنند. بنابراین نداشتن محدودیت زوج و فرد سراسری به معنی معافیت از عوارض یا قوانین محدودههای ترافیکی نیست.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
من و این همه خوشبختی محاله محاله محاله
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.