زنی که با ارائه رسیدهای جعلی بانکی و جلب اعتماد فروشندگان، بدون پرداخت وجه از فروشگاه‌ها کالا دریافت می‌کرد، با تلاش پلیس آگاهی تهران دستگیر شد.

به گزارش تابناک؛ زنی که با ارائه رسیدهای جعلی واریز وجه به فروشگاه‌ها، بدون پرداخت پول کالا دریافت می‌کرد، توسط پلیس آگاهی تهران دستگیر شد.

این زن با جلب اعتماد فروشندگان و معرفی خود به‌عنوان مشتری پرخرید، رسیدهای جعلی بانکی ارائه می‌داد و کالاها را تحویل می‌گرفت.

با شکایت شهروندان، چندین مالباخته شناسایی شدند و متهم پس از مواجهه با مستندات به کلاهبرداری اعتراف کرد.

متهم پس از تشکیل پرونده و صدور قرار قضایی به زندان منتقل شد.

توصیه پلیس به فروشندگان: تحویل کالا را صرفاً بر اساس تصویر یا رسید واریز انجام ندهید و حتماً موجودی حساب خود را بررسی کنید.

منبع: هفت صبح



