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بازداشت اعضای باند کلاهبرداری «ماهان» در آذربایجان غربی

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری عوامل و اعضای اصلی شرکت موسوم به ماهان که با ترفند ثبت‌نام خودروهای سنگین، اقدام به کلاهبرداری صدها میلیاردتومانی و گسترده از شهروندان در سطح کشور کرده بودند خبر داد.

کد خبر: 4200583تاریخ انتشار: 510 بازدید۰
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به گزارش تابناک؛ سردار جمال سلمانی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری عوامل و اعضای اصلی شرکت موسوم به ماهان که با ترفند ثبت‌نام خودروهای سنگین، اقدام به کلاهبرداری صدها میلیاردتومانی و گسترده از شهروندان در سطح کشور کرده بودند خبر داد.
وی در توصیه‌ای مهم به شهروندان خاطرنشان کرد: به شهروندان و عموم هم‌وطنان عزیز اکیداً توصیه می‌شود به هیچ عنوان به تبلیغات جذاب و وسوسه‌انگیز شرکت‌های فاقد مجوز رسمی و اعتبار قانونی در زمینه پیش‌ فروش خودرو یا سایر کالاها اعتماد نکرده و پیش از هرگونه واریز وجه، اصالت و مجوزهای قانونی شرکت‌ها را استعلام نمایند.
سلمانی همچنین اضافه کرد: از آن دسته از شهروندان گرامی که به همین شیوه توسط عوامل این شرکت (ماهان) مورد کلاهبرداری قرار گرفته و شکایتی دارند، درخواست می‌شود جهت تشکیل پرونده و پیگیری حقوق خود، با در دست داشتن مدارک و مستندات به پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی مراجعه کنند.
منبع: فارس
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بازداشتباند کلاهبرداریثبت نام خودرو

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