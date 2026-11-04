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بازداشت یک مدیر در استان فارس به اتهام قاچاق سوخت
یکی از مدیران شهرستانهای لامرد و مهر در استان فارس به اتهام مشارکت در قاچاق سازمانیافته سوخت بازداشت شد.
به گزارش تابناک، یک منبع آگاه اعلام کرد: یکی از مدیران شهرستانهای لامرد و مهر در استان فارس به اتهام مشارکت در قاچاق سازمانیافته سوخت بازداشت شد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این مدیر شهرستانی در ارتباط با پرونده قاچاق سازمانیافته سوخت بازداشت شده است.
جزئیات بیشتر درباره هویت فرد بازداشتشده، سمت سازمانی و ابعاد این پرونده تاکنون اعلام نشده است.
منبع: مهر
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