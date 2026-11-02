مأمور پلیس مرزبانی در میلک بازداشت شد

مأمور پلیس مرزبانی سیستان و بلوچستان به اتهام ضرب و شتم یک شهروند در پایانه مرزی میلک با صدور قرار تأمین کیفری تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و بازداشت شد.

به گزارش تابناک از فزمانداری سیستان و بلوچستان، علیرضا شهرکی فرماندار شهرستان مرزی هیرمند ضمن تایید این خبر با تأکید بر ضرورت اجرای یکسان قانون برای همه افراد گفت: هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و در صورت بروز تخلف از سوی هر فردی، باید مطابق ضوابط قانونی با وی برخورد شود.



وی افزود: فرمانداری هیرمند بلافاصله پس از اطلاع و برخورد با شهروند در پایانه مرزی میلک، با مسوولان قضایی و فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان تماس گرفته و موضوع برای بررسی و رسیدگی در دستور کار قرار گرفت.



رئیس شورای تامین هیرمند با تأکید بر لزوم رعایت شأن و کرامت انسانی در برخورد با شهروندان اظهار کرد: حفظ حرمت و کرامت انسان‌ در هر شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ‌گونه تخلف یا خطایی نمی‌تواند توجیهی برای رفتار خارج از چارچوب قانون و برخورد نامناسب با مردم باشد.



شهرکی خاطرنشان کرد: رسیدگی به چنین مواردی باید از مسیر قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شود تا ضمن صیانت از حقوق شهروندان، با فرد متخلف نیز مطابق قانون برخورد شود.

