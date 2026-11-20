نماینده مردم قم در مجلس با انتقاد از اظهارات متناقض مسئولان دولتی گفت: رئیس‌جمهور و معاون اول او مسئول هماهنگی میان اعضای دولت هستند و باید مانع از چندصدایی و تصمیم‌گیری‌های متعارض شوند.

حجت‌الاسلام قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به اختلاف اظهارات برخی مسئولان در ماه‌های اخیر اظهار کرد: رئیس‌جمهور وظیفه دارد میان نیروهای تحت امر خود هماهنگی ایجاد کند.

وی تصریح کرد: اساساً برای اداره کشور و جلوگیری از بروز مشکل در بخش‌های مختلف، رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود و انتظار می‌رود در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی، اقتصاد، مسائل فرهنگی و اجتماعی، هماهنگی و وحدت رویه در مجموعه دولت وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی در مواضع و اظهارنظرهای مسئولان دولتی افزود: رئیس‌جمهور باید با ناهماهنگی‌ها و اظهارات متناقض میان اعضای دولت مقابله کند. متأسفانه در تیم اقتصادی دولت شاهد چند نوع تفسیر و رویکرد متفاوت هستیم که می‌تواند برای کشور مسئله‌ساز شود.

روانبخش برای نمونه به تفاوت دیدگاه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره مدیریت ارز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی قائل به توزیع دلار است، در حالی که وزیر اقتصاد بر جمع‌آوری ارزهای خانگی مردم و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی تأکید دارد تا مردم ارزهای خود را در اختیار این صندوق‌ها قرار دهند و در مقابل، سود ارزی دریافت کنند. این دو رویکرد کاملاً متفاوت و در تناقض با یکدیگر هستند.

نماینده مردم قم با بیان اینکه چنین وضعیتی تنها به تیم اقتصادی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: در بخش‌های دیگر دولت نیز گاهی معاون رئیس‌جمهور یک موضع‌گیری دارد و مسئول دیگری سخنی متفاوت مطرح می‌کند. این وضعیت نشان‌دهنده ناهماهنگی در مجموعه دولت است و ادامه آن می‌تواند خسارت‌هایی به کشور وارد کند.

وی در پایان تأکید کرد: مسئولیت ایجاد هماهنگی بر عهده رئیس‌جمهور و معاون اول اوست. انتظار می‌رود این دو مقام با مدیریت مواضع و عملکرد اعضای دولت، مانع از تداوم اظهارات متناقض شوند تا چندصدایی در بدنه اجرایی کشور به اعتماد عمومی و روند تصمیم‌گیری‌ها آسیب نزند.