هشدار درباره تبعات تصمیمات بنزینی دولت

یک نماینده مجلس با انتقاد از تصمیمات دولت درباره بنزین، نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این سیاست‌ها هشدار داد.

به گزارش تابناک؛ روح‌الله لک‌علی‌آبادی در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۲۴ آبان) در نطق میان دستور خود اظهار کرد: من از بیگانگان هرگز نمی‌نالم چراکه وقتی بیگانگان تجاوز می‌کنند، مردم با مشت پولادین در دهانشان می‌زنند، اما نمی‌دانیم با برخی آشنایان ناآگاه چه کنیم که با تصمیم‌های خلق‌الساعه خود زندگی مردم را دشوار می‌کنند.

وی افزود: بعضی از مسئولان اگر کار نکنند، مردم راحت‌ترند و اگر حرف نزنند، مملکت آرام‌تر است. از سخنگوی دولت می‌خواهم سخنی نگوید و برخی مسئولان نیز اظهارنظر نکنند؛ چرا اعصاب مردم را به هم می‌ریزید؟ اگر حرف حسابی برای گفتن ندارید، دست‌کم سکوت کنید.

لک‌علی‌آبادی با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: تورم زندگی مردم را تحت فشار قرار داده است؛ از گوشت و مرغ گرفته تا دارو و حالا نیز موضوع بنزین مطرح شده است. چرا برخی متوجه نیستند که مردم با دشواری زندگی می‌کنند؟

به‌جای فشار بر مردم، جلوی قاچاق سوخت و فعالیت مافیا را بگیرید

این نماینده مجلس با انتقاد از طرح موضوع بنزین و راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت مصرف سوخت گفت: اگر دولت می‌خواهد به فکر سوخت باشد و مشکل بنزین را حل کند، باید جلوی قاچاقچیان را بگیرد، خودروها را اصلاح کند و با مافیا مقابله کند. چرا هر زمان می‌خواهیم جراحی اقتصادی انجام دهیم، فشار آن بر مردم وارد می‌شود؟ در هر جراحی اقتصادی، بخشی از گوشت تن مردم قربانی می‌شود.

وی با طرح این پرسش که چگونه روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود اما مسئولان از آن بی‌خبرند، گفت: اگر توان مقابله با قاچاق سوخت را ندارید، این کار را به همین مردمی بسپارید که در خیابان‌ها حضور دارند تا ببینید می‌توانند جلوی قاچاقچیان را بگیرند یا نه.

لک‌علی‌آبادی تأکید کرد: با بنزین بازی نکنید؛ این موضوع می‌تواند کشور را به آتش بکشد. چرا متوجه شرایط مردم نیستید؟ کالابرگ مردم را قطع کرده‌اید، حقوق مردم کافی نیست، قیمت آب و برق افزایش یافته و سفره مردم کوچک‌تر شده است. دست از گلوی مردم بردارید و اجازه دهید نفس بکشند.

مردم پس از یک سال حضور در صحنه، انتظار توجه به مشکلات معیشتی دارند

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از کشور گفت: مردم دیگر چه کاری باید انجام می‌دادند که انجام نداده‌اند؟ پس از یک سال که شبانه‌روز در صحنه حضور داشتند، انتظار می‌رود به‌جای تشکر، با تصمیم‌هایی که فشار بیشتری بر زندگی آنان وارد می‌کند، مواجه نشوند.

نماینده دورود و ازنا با انتقاد از دشوار شدن تأمین نیازهای اولیه زندگی اظهار کرد: خرید خودرو برای مردم به آرزو تبدیل شده، خرید مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها دست‌نیافتنی شده و حتی سفر خانوادگی نیز به حسرت تبدیل شده است.

وی با انتقاد از توصیه برخی مسئولان برای برنامه‌ریزی چندماهه سفر گفت: با این گرانی‌ها مردم حتی برای هفته آینده خود هم نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند؛ با چه پولی باید به مسافرت بروند؟

انتقاد از وضعیت حقوق بازنشستگان، معلمان و پرستاران

لک‌علی‌آبادی در ادامه با اشاره به وضعیت معیشتی بازنشستگان گفت: یک بازنشسته با حقوق ۲۵ میلیون تومان چگونه می‌تواند زندگی کند؟ آیا از تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش برمی‌آید؟

وی همچنین با اشاره به وضعیت حقوق معلمان افزود: معلمان با فیش‌های حقوقی خود در برابر دانش‌آموزان شرمنده‌اند؛ در حالی که قرار است نسل آینده کشور را تربیت کنند.

این نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت حقوق پرستاران و نیروهای مسلح نیز گفت: حقوق پرستاران کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. نیروهای مسلح در برابر دشمن جانانه ایستادند، اما در تأمین نیازهای خانواده خود با مشکل مواجه‌اند.

وی با اشاره به موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز مطالبات و مشکلاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده دورود و ازنا در پایان به وضعیت کارخانه فولاد ازنا اشاره کرد و گفت: از رئیس‌جمهور درخواست دارم به موضوع فولاد ازنا توجه کند. رئیس‌جمهور در آخرین سفر استانی خود به لرستان دستور داد مشکل این کارخانه حل شود.

منبع: ایسنا