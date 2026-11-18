بر اساس گزارش مهرماه ۱۴۰۵ شاپرک، بانک پارسیان با سهم ۱۰.۰۹ درصدی از کارت‌های هدیه و بن‌کارت تراکنش‌دار کشور، جایگاه سوم شبکه بانکی را به خود اختصاص داد. این بانک همچنین با سهم ۴.۲۶ درصدی از تعداد تراکنش‌های پذیرش‌شده شبکه پرداخت، رتبه دوم بانک‌های خصوصی و جایگاه دهم شبکه بانکی را کسب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، تازه‌ترین گزارش شاپرک از عملکرد شبکه پرداخت در مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بانک پارسیان با سهم ۱۰.۰۹ درصدی از مجموع کارت‌های هدیه و بن‌کارت تراکنش‌دار کشور، در میان بانک‌های پیشرو این حوزه قرار دارد و پس از بانک‌های شهر و ملی، رتبه سوم را در شبکه بانکی کشور داراست.

بررسی آمار منتشرشده همچنین نشان می‌دهد کارت‌های هدیه و بن‌کارت، سهم قابل توجهی از ترکیب کارت‌های تراکنش‌دار بانک پارسیان را تشکیل می‌دهند، به‌گونه‌ای که ۲۲.۵ درصد از کارت‌های تراکنش‌دار این بانک به کارت‌های هدیه و بن‌کارت اختصاص دارد.

پارسیان در جمع ۱۰ بانک نخست پذیرنده تراکنش‌های کشور

در بخش دیگری از گزارش مهرماه ۱۴۰۵ شاپرک، سهم بازار بانک‌های پذیرنده از کل تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت بررسی شده است که بر اساس آن، بانک پارسیان با سهم ۴.۲۶ درصدی از مجموع تعداد تراکنش‌های پذیرش‌شده، در رتبه دهم شبکه بانکی کشور قرار گرفته است.

مقایسه سهم بانک‌های خصوصی از تعداد تراکنش‌های پذیرش‌شده نیز نشان می‌دهد بانک پارسیان در این شاخص، جایگاه دوم را در میان بانک‌های خصوصی به خود اختصاص داده است.

ترکیب تراکنش‌ها در ابزارهای پذیرش بانک پارسیان

بررسی ترکیب تراکنش‌های انجام‌شده از طریق ابزارهای پذیرش بانک پارسیان نشان می‌دهد کارتخوان‌های فروشگاهی با اختصاص ۸۶.۸۲ درصد از تعداد و ۷۰.۱۵ درصد از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را در میان ابزارهای پذیرش این بانک داشته‌اند. ابزار پذیرش اینترنتی نیز ۹.۴۶ درصد از تعداد و ۲۹.۱۲ درصد از مبلغ تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است.

این آمارها بیانگر حضور بانک پارسیان در بخش‌های مختلف بازار پرداخت الکترونیک و جایگاه این بانک در میان بانک‌های پذیرنده شبکه بانکی کشور است.