رانندگان با بررسی بخش‌های مهم خودرو پیش از مراجعه به مراکز معاینه فنی، می‌توانند از رد شدن خودرو و تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند.

به گزارش تابناک، بسیاری از رانندگان، درست در لحظه نهایی و در برابر دستگاه‌های بازرسی، با خبر ناامیدکننده «رد شدن خودرو» روبرو می‌شوند. معاینه فنی فراتر از یک اجبار قانونی، خط قرمز ایمنی در جاده‌هاست؛ هدف از این تست، شناسایی خودروهایی است که به دلیل نقص فنی، پتانسیل ایجاد حادثه یا آلودگی محیط‌زیست را دارند. اما خبر خوب این است که اگر بدانیم بازرس‌ها دقیقاً دنبال چه هستند، می‌توانیم با هزینه‌ای کم و بدون استرس، از این آزمون عبور کنیم. در این گزارش، تمام جزئیاتی که باید قبل از رفتن به مرکز معاینه بدانید را بررسی کرده‌ایم.

۱. نگاه اول؛ سلامت بدنه و دید راننده

اولین چیزی که بازرس در معاینه فنی بررسی می‌کند، ظاهر و ساختار بیرونی خودرو است. این بخش شاید ساده به نظر برسد، اما بسیاری از رانندگان به دلیل اشتباهات کوچک در این قسمت، رد می‌شوند:

شیشه‌ها و آینه‌ها (دید راننده): دید کامل راننده، اولین اولویت ایمنی است. هرگونه ترک، خراش عمیق یا شکستگی در شیشه جلو که دید شما را مختل کند، باعث رد شدن فوری می‌شود. همچنین، آینه‌های جانبی و آینه وسط باید کاملاً سالم و در جای خود باشند. یک نکته بسیار مهم: استفاده از شیشه‌های دودی غیر استاندارد یا نصب برچسب روی شیشه‌ها که دید را محدود کند، از دلایل رایج رد شدن است.

ساختار بدنه و ارتفاع خودرو: خودرو باید از نظر ارتفاع استاندارد باشد. اگر خودروی شما به دلیل تغییر در سیستم تعلیق یا استفاده از قطعات غیر استاندارد، کمتر از ۹ سانتی‌متر از زمین فاصله داشته باشد، مردود شناخته می‌شود. همچنین، بدنه نباید دچار پوسیدگی یا زنگ‌زدگی شدید باشد که ساختار اصلی خودرو را ضعیف کرده باشد. همچنین سپرها و گلگیرها باید محکم و بدون حالت آویزان یا شکسته باشند.

استاندارد پلاک‌ها: پلاک‌ها باید به صورت افقی و با استفاده از پیچ یا مهره در جای خود نصب شده باشند. استفاده از روش‌های غیر استاندارد مثل بستن پلاک با سیم، استفاده از بند یا چسب، از موارد ممنوع است که می‌تواند باعث رد شدن خودرو شود.

۲. قلب تپنده و سیستم‌های ایمنی؛ جایی که دقت حرف اول را می‌زند

اگر بدنه سالم باشد، نوبت به بخش‌های فنی می‌رسد که حساسیت بسیار بالایی دارند و بازرسان در این بخش بسیار سخت‌گیر هستند:

سیستم ترمز و تعلیق (کنترل خودرو): عملکرد ترمزها باید توسط دستگاه‌های مخصوص در مرکز معاینه تأیید شود. اگر ترمزها هنگام تست، واکنش کافی نشان ندهند یا قدرت توقف لازم را نداشته باشند، خودرو بلافاصله رد می‌شود. همچنین سیستم تعلیق (کمک‌فنرها و قطعات مربوطه) باید بتواند ضربات جاده را به‌درستی جذب کند؛ هرگونه لرزش یا نقص در این بخش، یعنی خودروی شما در جاده ناایمن است.

موتور و سیستم اگزوز (آلودگی و سلامت): روشن بودن «چراغ چک» در پشت فرمان، از بزرگ‌ترین نشانه‌های نقص فنی است. همچنین وجود هرگونه نشتی بنزین یا روغن از موتور، خطرناک تلقی شده و باعث رد شدن می‌شود. در مورد اگزوز هم باید بسیار مراقب باشید؛ اگر خودرو دود (سیاه، آبی یا سفید) منتشر کند یا صدای آن از حد مجاز (۹۵ دسی‌بل) فراتر برود، خودرو مردود خواهد شد.

نورپردازی و سیستم برق: تمام چراغ‌ها، از چراغ‌های اصلی و عقب گرفته تا راهنماها، چراغ ترمز و حتی چراغ‌های داخلی، باید بدون رطوبت، بدون شکستگی و با نور کاملاً استاندارد کار کنند. حتی اگر فقط یکی از لامپ‌های راهنما مشکل داشته باشد، می‌تواند کل فرآیند را مختل کند.

ترفندهای قبولی در معاینه فنی؛ پیش از مراجعه این نکات را بخوانید

۳. چک‌لیست طلایی؛ قبل از مراجعه به مرکز معاینه فنی این کارها را انجام دهید

برای اینکه وقت و هزینه خود را در صف‌های انتظار هدر ندهید، این چک‌لیست کاربردی را قبل از رفتن به مرکز معاینه فنی اجرا کنید:

سرویس مصرفی را فراموش نکنید: قبل از حرکت، روغن موتور، فیلترها (آب و روغن) ، مایع ترمز و مایع فرمان را بررسی یا در صورت نیاز تعویض کنید. یک موتور سالم، شانس شما را دوچندان می‌کند.

سیستم روشنایی را تست کنید: یک شب قبل از رفتن به معاینه، در محیط تاریک، تمام چراغ‌ها و همچنین عملکرد برف‌پاک‌کن‌ها را تست کنید. مطمئن شوید هیچ لامپی سوخته نیست.

بررسی چرخ‌ها و لاستیک‌ها: سلامت لاستیک‌ها و میزان باد آن‌ها را بررسی کنید. همچنین مطمئن شوید چرخ‌ها بالانس هستند و لرزش غیرعادی ندارند.

تمیزکاری و ظاهر قطعات: اگر لاستیک‌ها یا قطعات زیر خودرو بسیار کثیف هستند، از روش‌های خانگی (مانکند استفاده از مواد شوینده مناسب) برای تمیز کردن آن‌ها استفاده کنید. گاهی اوقات، تمیز بودن قطعات باعث می‌شود بازرس در نگاه اول، سلامت آن‌ها را بهتر متوجه شود.

ترفندهای قبولی در معاینه فنی؛ پیش از مراجعه این نکات را بخوانید

فراموش نکنید که معاینه فنی صرفاً یک مرحله قانونی برای تمدید کارت خودرو نیست؛ بلکه در واقع یک فرصت طلایی برای اطمینان از سلامت خودروی شماست. وقتی با دقت و حوصله، قطعات مختلف را بررسی می‌کنید، در واقع دارید از خودتان، خانواده و دیگر رانندگان در جاده‌ها محافظت می‌کنید. یک خودروی سالم، یعنی سفری آرام و بدون دلهره.

همچنین، توجه به این جزئیات کوچک می‌تواند از هزینه‌های گزاف و استرس‌های بی‌دلیل جلوگیری کند. بسیاری از رانندگان با رفتن به مرکز معاینه فنی و مواجهه با رد شدن خودرو، مجبور می‌شوند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، هزینه‌های سنگینی را برای تعمیرات اضطراری بپردازند. با انجام چک‌لیست‌های پیشگیرانه، شما نه تنها زمان خود را مدیریت می‌کنید، بلکه با برنامه‌ریزی، هزینه‌های نگهداری خودرو را نیز به شکل چشم‌گیری کاهش می‌دهید.

در کنار همه این‌ها، رعایت استانداردهای فنی نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری شما در برابر محیط‌زیست و جامعه است. خودروهایی که از فیلترهای سلامت عبور می‌کنند، کمتر باعث آلودگی هوا و ایجاد مزاحمت‌های صوتی می‌شوند. پس این مسیر را نه به عنوان یک وظیفه اجباری، بلکه به عنوان بخشی از سبک زندگی مدرن و مسئولانه خود در نظر بگیرید؛ مسیری که در آن سلامت شما و محیط زیست، اولویت اول است.