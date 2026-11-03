دوردور شبانه در تهران جرم است؟
دوردور شبانه در تهران به خودی خود جرم نیست، اما برخی رفتارهای رانندگان در جریان این تفریح خیابانی میتواند پای آنها را به دادگاه باز کند.
به گزارش تابناک؛ اظهارات اخیر ایشان که با تیتر ساماندهی دوردورهای شبانه و برخورد با رفتارهای پرخطر رانندگان در رسانهها مطرح شد، بار دیگر این ابهام حقوقی را مطرح کرده است که آیا صرف دوردور کردن در خیابان، عنوان مجرمانه دارد یا آنچه قابلیت تعقیب کیفری پیدا میکند، رفتارهای مجرمانه راننده یا دیگر سرنشینان اتومبیل است؟
پاسخ حقوقی به این ابهام جدی، مستلزم تفکیک میان سه مفهوم متفاوت است: دوردور کردن، تخلف رانندگی و ارتکاب جرم. دوردور، اصطلاحی عرفی برای تردد مکرر جوانان در خیابانهای عموما شمال شهر و معابر و پاتوقهای شهری است.
آیا دوردورهای شبانه پای رانندگان را به دادگاه باز میکند؟
این رفتار، لزوما به معنای ارتکاب جرم نیست. در حقوق کیفری، نمیتوان صرفا به دلیل ناپسند شمردن سلیقهای یک رفتار یا ایجاد حساسیت اجتماعی نسبت به آن، فرد یا افرادی را مجرم تلقی کرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقتضا میکند که برای تعقیب کیفری، رفتار ارتکابی با عنوان مجرمانهای روشن که در قانون پیشبینی شده است، انطباق داشته باشد.
چه زمانی دوردور به تخلف یا جرم تبدیل میشود؟
بنابراین نمیتوان صرف حضور در خیابان، تردد مکرر یا استفاده از خودرو برای گردش شهری را بدون احراز عناصر جرم، مبنای انتساب مسوولیت کیفری قرار داد. ممکن است شخصی هنگام دوردور مرتکب سرعت غیرمجاز، حرکات نمایشی ممنوع، سبقت غیرمجاز، ایجاد آلودگی صوتی یا سایر تخلفات مقرر در قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی شود. در چنین شرایطی، حسب نوع رفتار و مقررات حاکم، امکان اعمال قانون وجود دارد.
با اینحال، هر تخلف رانندگی الزاما جرم نیست و هر اقدام انتظامی نیز به معنای محکومیت کیفری محسوب نمیشود. جریمه راهنمایی و رانندگی، توقیف وسیله نقلیه و تعقیب کیفری، هر کدام شرایط خاص خود را دارند. به همین دلیل، نمیتوان صرفا با استناد به عنوان کلی دوردور همه این ضمانت اجراها را بدون تفکیک و بررسی شرایط قانونی اعمال کرد.
پر واضح است اگر دوردور با رفتارهایی مانند تعقیب و آزار اشخاص، تعرض یا مزاحمت برای زنان و کودکان، تهدید، توهین، ایجاد اخلال در نظم عمومی، رانندگی خطرناک یا رفتارهای ممنوع دیگری همراه شود، موضوع از یک تردد عادی فراتر میرود.
ماده ۶۱۸ و ۶۱۹؛ خط قرمز قانون برای دوردوربازها
در این وضعیت، چنانچه عناصر قانونی عنوان مربوط احراز شود، رفتار مرتکب میتواند حسب مورد مستوجب برخورد انتظامی، رسیدگی به تخلف یا تعقیب کیفری باشد. برای نمونه، ماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات درباره تعرض یا مزاحمت برای اطفال یا زنان در اماکن عمومی یا معابر و نیز توهین به آنان با الفاظ یا حرکات مخالف شوون و حیثیت، حکم قانونی خاصی مقرر کرده است. همچنین ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ناظر بر رفتارهایی است که با هیاهو، جنجال، حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی شوند.
بنابراین برای استناد به این ماده نیز باید رفتار مشخص و شرایط مقرر در قانون احراز شود و نمیتوان بدون بررسی مصداق، هر نوع دوردور را خودبهخود مشمول آن دانست. تردیدی نیست که شهروندان حق دارند در معابر عمومی از امنیت، آرامش و امکان تردد برخوردار باشند. هیچکس نمیتواند به بهانه تفریح یا گردش با خودرو، آسایش دیگران را سلب کند، موجب خطر برای عابران شود یا با رفتارهای آزاردهنده حقوق دیگران را نادیده بگیرد. همچنین رعایت حقوق قانونی اشخاصی که رفتار مجرمانهای از آنان احراز نشده، واجب است. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت احراز عناصر قانونی رفتار انتسابی، اقتضا میکند که میان فردی که صرفا در خیابان آمد و شد میکند و شخصی که مرتکب مزاحمت یا رفتار مجرمانه شده است، تفاوت گذاشته شود.
از اینرو، اگر رانندهای مرتکب تخلف شده باشد، باید ضمانت اجرای متناسب با همان تخلف اعمال شود و اگر رفتار او واجد وصف کیفری باشد، تعقیب قضایی با رعایت تشریفات قانونی صورت بگیرد والا اگر صرفا در حال تردد عادی است، نمیتوان او را بدون مستندات قانونی مجرم و مستحق مجازات دانست.
منبع: روزنامه اعتماد
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نظرات بینندگان
امیدوارم که روزی سرافراز باشیم که زندگیمان بر پایهی کار مفید است و بتوانیم در دنیایی باز و بدون مرز زندگی کنیم. در آن هنگام، خواهیم توانست قیمتهای واقعی و رقابتی را پرداخته، مصرف کردن بدون ریخت و پاش و روی پای خود ایستادن بدون حمایت دولت را تجربه کنیم. اینگونه سلامتی بدنی، مغزی و اجتماعی خود را باز یافته و این دور دورها ناپدید خواهند شد. سپاسگزارم
دیگه این ساده ترین واسانترین کار ماشینهای پر سرو صدا را بخوابانن یک شماره پیامک بزارید هر کس دید پیامک کنه پلیس وپلیس هم پی گیر باشه وقتی دید چند نفر اعتراض کردن پس حتما چیزی هست حد اقل یک تذکر کتبی سفت وسخت چرا موتور باید بیاد تو پیاده رو چرا امدی خونه بجای زنگ زدن دست را میزاری رو بوق به خدا خسته شدیم
بله صدای هواپیما گذاشتن رو اگزوز موتورها سیکلت بخصوص هوندا و ماشینها جرم وبی هویتی فرد را نشان میده سر ظهر نصف شب تو کوچه ها وخیابان چرا برخورد نمیشه چند بار باید مردم بگن چطور معاینه فنی میدهن -لطفا ماشین بخوابانن واون کسی هم که معاینه فنی دادده دفتر کارش پلمپ کنند جرم بده بدتر اونه که همکاری وکوتاهی کنه لطفا پلیس رسیدگی کنه
در همه شهرها این پدیده مزاحم و مزخرف هر روز رو به رشد هست. در مکان هایی که دور دور می کنند آیا اهالی آن جا نیاز به آرامش و استراحت ندارند. این همه صدای ناهنجار جرم نیست؟ این همه راه بندان و مزاحمت جرم نیست؟ این همه الفاظ زشت با صدای بلند فریاد می زنند جرم نیست؟ بستن خیابان برای دادن شماره تلفن و گفتگو با بدبخت تراز خودشون در لاین مقابل جرم نیست؟ این همه آلودگی زیست محیطی که ایجاد می کنند جرم نیست؟ این همه بنزین رو که برای صدبار دورزدن در یک مسافت چند کیلومتری جرم نیست؟ مکردم و اهالی این محله ها به ذله اومدند . اما کسی گوش شنوایی ندارد. یه جا تعیین کنید خارج از شهر برن هر کاری می خوان انجام بدن. عموما مست و لایعقل
دور دور جرم نیست اما مسلما حرکت در کوچه باریک با 100 کیلومتر بر سرعت توام با جیغ و داد و عربده کشی و صدای موسیقی گوش خراش نه تنها جرم است بلکه گناه است و باید خودرو به پارکینگ و راننده به روانپزشک معرفی شود
اگر ریشه داشت این کار نمیکرد مطمئن باش
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