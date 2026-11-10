فرح دیبا: فرزندانم را مدیون پزشک اسرائیلی هستم؛ حاضرم برای اسرائیل راننده آمبولانس شوم

فرح دیبا در مصاحبه‌ای با نشریه اسرائیلی «بول» از نقش پروفسور یوسف آشرمن، پزشک اسرائیلی، در درمان‌های مربوط به تولد فرزندانش سخن گفته و تأکید کرده است که فرزندانش را مدیون این پزشک می‌داند؛ او همچنین در بخشی از این گفت‌وگو گفته است که حتی حاضر بوده برای اسرائیل راننده آمبولانس شود.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ فرح دیبا، همسر محمدرضا پهلوی، در گفت‌وگویی با نشریه اسرائیلی «بول» درباره ارتباط خود با پروفسور یوسف آشرمن، پزشک اسرائیلی متخصص بیماری‌های زنان، سخن گفته است. در این مصاحبه، او نقش آشرمن در درمان‌های مربوط به تولد فرزندانش را مورد اشاره قرار داده و از این پزشک با تعابیری ویژه یاد کرده است.

بر اساس متن منتشرشده از این مصاحبه، فرح دیبا گفته است که به دلیل معالجات پروفسور آشرمن توانسته فرزندانش را به دنیا آورد و از اینکه پس از مرگ این پزشک نتوانسته در مراسم تشییع او حضور پیدا کند، ابراز تأسف کرده است.

«فرزندانم را مدیون اسرائیل هستم»

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این گفت‌وگو، جایی است که موضوع نقش آشرمن در تولد رضا پهلوی و دیگر فرزندان فرح دیبا مطرح می‌شود.

در متن گزارش «بول» ، فرح دیبا از آشرمن به‌عنوان پزشکی یاد می‌کند که خدمات او را در تولد فرزندانش مؤثر دانسته و در ادامه، خود را به این پزشک و در سطحی فراتر، به اسرائیل مدیون معرفی می‌کند.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که آشرمن در روایت این نشریه، پزشک اسرائیلی خانواده سلطنتی ایران معرفی شده و ارتباط او با دربار پهلوی صرفاً به یک رابطه پزشکی محدود نمانده است.

«حاضرم برای اسرائیل راننده آمبولانس شوم»

بخش دیگری از این مصاحبه به جنگ اعراب و اسرائیل و واکنش فرح دیبا به تحولات آن دوره اختصاص دارد. بر اساس متن سند، فرح دیبا در پاسخ به پرسشی درباره احساس خود نسبت به اسرائیل، ضمن تأکید بر مسلمان و ایرانی بودن خود، از تمایلش برای کمک به مجروحان جنگ سخن گفته است.

در ادامه، جمله‌ای او نقل شده که یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این مصاحبه محسوب می‌شود؛ فرح دیبا گفته است که حتی حاضر بوده برای اسرائیل راننده آمبولانس شود.

او در ادامه تأکید کرده که خدماتی را که اسرائیلی‌ها برای فرزندانش انجام داده‌اند، فراموش نخواهد کرد.

ماجرای پروفسور یوسف آشرمن و خانواده پهلوی

در این گزارش، پروفسور یوسف آشرمن، متخصص بیماری‌های زنان، پزشک اسرائیلی معرفی شده که ارتباط نزدیکی با خانواده سلطنتی ایران داشته است. بر اساس متن مصاحبه، فرح دیبا از آشرمن به‌عنوان پزشکی یاد کرده که درمان‌های او در تولد فرزندانش نقش داشته است. در سند همچنین آمده است که او و محمدرضا پهلوی با این پزشک روابط دوستانه داشته‌اند.

در بخش دیگری از گزارش نیز به ارتباط آشرمن با دربار ایران پس از تولد رضا پهلوی اشاره شده و ادعا شده است که این پزشک پس از آن نیز با خانواده سلطنتی در ارتباط بوده است.

روایت «بول» از تکذیب کاخ سلطنتی

در متن مصاحبه، خبرنگار «بول» همچنین به سابقه انتشار مطالبی درباره پروفسور آشرمن اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، پیش‌تر نیز مطلبی درباره نقش این پزشک در درمان‌های مربوط به تولد رضا پهلوی منتشر شده بود که دفتر مطبوعاتی کاخ سلطنتی ایران آن را تکذیب کرده بود.

اما خبرنگار «بول» در ادامه مدعی شده است که پس از انتشار آن تکذیبیه، اطلاعات و تصاویری درباره ارتباط آشرمن با خانواده سلطنتی به دست آمده و منابعی که آنها را مطلع معرفی کرده، روایت قبلی را تأیید کرده‌اند.





چرا این سند امروز اهمیت پیدا کرده است؟

اهمیت این سند فقط به یک روایت مربوط به دهه ۵۰ شمسی محدود نمی‌شود؛ مسئله زمانی حساس‌تر می‌شود که این اظهارات را در کنار آنچه در سال‌های اخیر از سوی رضا پهلوی و بخشی از هوادارانش در حمایت بی چون و چرا از اسرائیل رخ داده قرار دهیم.

در جریان جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه و حملات آمریکا و اسرائیل به نقاط مختلف ایران، مراکز نظامی و هسته‌ای، تأسیسات دولتی و زیرساخت‌های کشور را هدف قرار داد که منجر به شهادت، آیت الله سید علی خامنه ای رهبر شهید انقلاب و شمار دیگری از فرماندهان، دانشمندان و کودکان و زنان و مردان غیرنظامی ایرانی شدند.

در چنین شرایطی، رضا پهلوی از حملات حمایت کرد و طرفدارانش با اهدای گل به سفارتخانه‌های اسرائیل در آمریکا و اروپا و دست گرفتن پرچم اسرائیل به جشن و پایکوبی پرداختند.

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از رابطه با دربار تا هم‌صدایی سیاسی

موضوع فقط به یک مصاحبه یا یک پزشک محدود نیست. در دوران پهلوی طبق اسناد و مدارکی که از آن مجموعه موجود است، روابط ایران و اسرائیل در دوره پهلوی در حوزه‌های مختلف برقرار بود و امروز نیز ارتباط و نزدیکی سیاسی رضا پهلوی با اسرائیل به یکی از موضوعات مهم درباره مواضع او تبدیل شده است.

تصاویر تجمع‌های حامیان رضا پهلوی در اروپا و آمریکا، با حضور پرچم اسرائیل،بار دیگر ابعاد نزدیکی سیاسی و همسویی این جریان با اسرائیل را به نمایش گذاشته است؛ نزدیکی‌ای که با مواضع علنی رضا پهلوی در حمایت از اسرائیل و سیاست‌های دولت نتانیاهو همراه بوده است.

بنابراین، وقتی سندی از سال ۱۳۵۲ منتشر می‌شود که در آن فرح دیبا از خدمات یک پزشک اسرائیلی و علاقه خود به قدردانی از او سخن می‌گوید، این سند را نمی‌توان صرفاً یک خاطره شخصی دانست؛ بلکه می‌تواند بخشی از یک پرونده تاریخی بزرگ‌تر باشد که ابعاد رابطه خاندان پهلوی با اسرائیل را از گذشته تا امروز دنبال می‌کند.