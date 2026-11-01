آیا اسرائیل به‌دنبال تکرار سناریوی انفجار پیجرها، این‌بار در ابعادی متفاوت و علیه ساختار نظامی ایران است؟

به گزارش تابناک؛ اودد ایلام، معاون پیشین رئیس بخش عملیات جهانی موساد، معتقد است اسرائیل همچنان گزینه‌های غیرمتعارفی برای ضربه زدن به ساختار نظامی ایران در اختیار دارد؛ گزینه‌هایی که ممکن است فراتر از حملات هوایی و موشکی متعارف باشند.

تکرار سناریوی پیجرها علیه فرماندهان ایران؟

در سپتامبر ۲۰۲۴، هزاران دستگاه پیجر و بی‌سیم متعلق به نیروهای حزب‌الله در لبنان و سوریه به‌طور هم‌زمان منفجر شدند. این عملیات که به شهادت ده‌ها نفر و مجروح شدن هزاران نفر انجامید، به ساختار عملیاتی حزب‌الله آسیب وارد کرد.

ایلام با اشاره به این تجربه، غافلگیری را یکی از پایه‌های اصلی راهبرد امنیتی اسرائیل دانسته و گفته است: «غافلگیری، تغییر مسیرهای غیرمنتظره و اقدامات پیش‌بینی‌نشده، نان و کره راهبرد اسرائیل است.» او ادعا کرده که تل‌آویو احتمالا هنوز برگ‌هایی برای رو کردن در اختیار دارد!

چهار چهره نظامی در مرکز توجه موساد

بخش مهمی از اظهارات این مقام پیشین موساد به ارزیابی او از ساختار قدرت در ایران مربوط می‌شود. ایلام مدعی است تصمیم‌گیری واقعی در ایران در اختیار مقام‌های سیاسی نیست.

او احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، حسین طائب، فرمانده نیروهای بسیج، علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را چهار چهره اصلی این ساختار معرفی کرده است.

حتی نشریه راست‌گرای آمریکایی نیویورک پست هم این ارزیابی را دیدگاه شخصی مقام پیشین موساد دانسته و نوشته نمی‌توان آن را تصویری تأییدشده از ساختار تصمیم‌گیری ایران دانست.

جنگ روانی؛ هدف پنهان عملیات احتمالی

به باور ایلام، حمله غافلگیرکننده به فرماندهان ارشد می‌تواند علاوه بر حذف فیزیکی اهداف، اعتماد درونی ساختار نظامی و امنیتی ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد. او معتقد است چنین عملیاتی ممکن است فضای بی‌اعتمادی و سوءظن را در میان فرماندهان ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که هر فرد به اطرافیان خود به چشم جاسوس احتمالی نگاه کند!

در همین حال، ژنرال بازنشسته آمریکایی جک کین نیز از ضرورت هدف قرار دادن رهبران ایران در کنار زیرساخت‌های هسته‌ای، انرژی و موشکی سخن گفته است.

هشدار درباره زیرساخت‌های انرژی ایران

یاکوف آمیدرور، ژنرال بازنشسته ارتش اسرائیل، نیز معتقد است حمله ایران به تأسیسات انرژی کشورهای خلیج فارس می‌تواند بهانه‌ای برای گسترش حملات اسرائیل به بخش انرژی ایران فراهم کند؛ حملاتی که به گفته او ممکن است خسارت‌هایی با آثار چندده‌ساله به همراه داشته باشد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌ها از دیدار رهبری با فرماندهان ارشد و تأکید او بر آمادگی برای پاسخ‌گویی بدون محدودیت جغرافیایی حکایت دارد. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد در صورت شکست مسیرهای دیپلماتیک، احتمال بازگشت به رویارویی نظامی همچنان یکی از سناریوهای جدی پیش‌روی منطقه است.

منبع: خبرفوری