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ویدیوی جنجالی از شیوه رعایت حجاب توسط دانشجویان

تعداد بازدید: ۸۱۶
کد خبر: 4201338 2220 بازدید تاریخ انتشار:
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کد ویدیو

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ویدیویی سوژه ضدانقلاب شده که چند دختر دانشجو را نشان می‌دهد که بلافاصله پس از خارج شدن از یکی از دانشگاه‌های تهران، مانتو و مقنعه اداری را درمی‌آورند و با شلوار و بلوز و بدون روسروی طی طریق می‌کنند. این ویدیوی قابل تامل را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.

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برچسب‌ها:
دانشگاهحجاب اجباریرعایت حجابویدیونبض خبرمقنعهدختران بی حجاب

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
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غیرقابل انتشار:
۰

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