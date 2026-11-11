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نبض خبر
ویدیوی جنجالی از شیوه رعایت حجاب توسط دانشجویان
تعداد بازدید: ۸۱۶
تعداد بازدید: ۸۱۶
ویدیویی سوژه ضدانقلاب شده که چند دختر دانشجو را نشان میدهد که بلافاصله پس از خارج شدن از یکی از دانشگاههای تهران، مانتو و مقنعه اداری را درمیآورند و با شلوار و بلوز و بدون روسروی طی طریق میکنند. این ویدیوی قابل تامل را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
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