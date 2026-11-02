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سیاست
کد خبر: 100000234 13668 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

سخنان جنجالی یک زن در تجمعات شبانه درباره هالووین و 18 و 19 دی

سخنان جنجالی این زن در تجمعات شبانه و ارجاع هالووین به حوادث 18 و 19 دی 1404 به شدت وایرال شده است. این ویدیو را ببینید و نظرتان را با میان بگذارید.





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برچسب‌ها:هالووینویدیونبض خبرحوادث دی ماه 1404

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دیدگاه‌ها (7)

جواد۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۲۲

سلام جشن هاتوین اگر درست باشد ملبوط به اروپاییان هست ما متتی مستقلهستیم ونباید پیروانان باشیم

هادی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۹:۰۰

اگر نپسندیدید لطفا در سخنانش فقط یک جمله که اشتباه داشته باشد پیدا کنید

دنا اورمزد۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۸:۰۲

بگذارید حوادث تلخ دیماه در یک فضای احترام آمیز و منطقی و عقلانی مورد تحلیل و آنالیز قرار گیرد
ایران امروز ما نیاز به چنین اظهار نظر هایی ندارد
آنهایی که در حوادث تلخ دیماه آسیب دیدند و خانواده هایی که عزادار شدند از همین میهن و سرزمین بودند
به همدیگر احترام بگذاریم

اتفاقا هالووین هیچ ارتباطی با حوادث تلخ دیماه ندارد و هر کدام باید در جای خود بررسی و تحلیل شود


این خانم را توجیه کنید

احساس میکنم می‌گوید تا دیده شود

سعید۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۸:۵۲ · در پاسخ به دنا اورمزد

اونهاییکه در حوادث دیماه سهم داشتند منظور اون عده قلیل معرکه اور واقعا در خونریزی بزرگترین مرجع شیعیان عالم و خانواده مظلوم و بیگناهشان و شهدای بیدفاع و مظلوم میناب شریک جرم هستند و بدجور باید مورد سوال باشند!!!! وشایعت و بایعت و تابعت علی قتله الهم العنهم جمیعا

یاور۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۷:۳۷

درود وسلام وسپاس بر میهن پرستان راستین و شجاع

امین۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۲۲:۵۴

احسنت به این همه بصیرت حرفی که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. خدایی حرفش حرف بود ای ول

حامد۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۲۱:۳۲

نگاه عمیق و دقیق.

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