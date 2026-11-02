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سخنان جنجالی یک زن در تجمعات شبانه درباره هالووین و 18 و 19 دی
سخنان جنجالی این زن در تجمعات شبانه و ارجاع هالووین به حوادث 18 و 19 دی 1404 به شدت وایرال شده است. این ویدیو را ببینید و نظرتان را با میان بگذارید.
دیدگاهها (7)
سلام جشن هاتوین اگر درست باشد ملبوط به اروپاییان هست ما متتی مستقلهستیم ونباید پیروانان باشیم
اگر نپسندیدید لطفا در سخنانش فقط یک جمله که اشتباه داشته باشد پیدا کنید
بگذارید حوادث تلخ دیماه در یک فضای احترام آمیز و منطقی و عقلانی مورد تحلیل و آنالیز قرار گیرد
ایران امروز ما نیاز به چنین اظهار نظر هایی ندارد
آنهایی که در حوادث تلخ دیماه آسیب دیدند و خانواده هایی که عزادار شدند از همین میهن و سرزمین بودند
به همدیگر احترام بگذاریم
اتفاقا هالووین هیچ ارتباطی با حوادث تلخ دیماه ندارد و هر کدام باید در جای خود بررسی و تحلیل شود
این خانم را توجیه کنید
احساس میکنم میگوید تا دیده شود
اونهاییکه در حوادث دیماه سهم داشتند منظور اون عده قلیل معرکه اور واقعا در خونریزی بزرگترین مرجع شیعیان عالم و خانواده مظلوم و بیگناهشان و شهدای بیدفاع و مظلوم میناب شریک جرم هستند و بدجور باید مورد سوال باشند!!!! وشایعت و بایعت و تابعت علی قتله الهم العنهم جمیعا
درود وسلام وسپاس بر میهن پرستان راستین و شجاع
احسنت به این همه بصیرت حرفی که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. خدایی حرفش حرف بود ای ول
نگاه عمیق و دقیق.
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