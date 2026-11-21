بلال اردوغان در این باره اظهار داشت که رونالدو یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های تاریخ فوتبال و حتی ورزش جهان است و او در این دیدار سلام مردم ترکیه را به این بازیکن رسانده است.

به گزارش تابناک؛ سفر بلال اردوغان به عربستان سعودی و دیدار با کریستیانو رونالدو مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

"بلال اردوغان"، فرزند رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه و رئیس اتحادیه جهانی ورزش‌های بومی، در جریان سفر به عربستان سعودی با حضور در باشگاه النصر ریاض با کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی فوتبال و سادیو مانه، مهاجم سنگالی این تیم دیدار کرد.

این دیدار روز پنجشنبه در مجموعه ورزشی باشگاه النصر در ریاض انجام شد و تصاویر آن را باشگاه النصر در حساب رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، بلال اردوغان به دعوت باشگاه النصر از مجموعه تمرینی این تیم بازدید کرد و پیش از آغاز تمرین بازیکنان، به همراه تعدادی از کودکان با رونالدو دیدار کرد.

او پس از این دیدار درباره ملاقات با ستاره پرتغالی گفت که فرصت حضور در ریاض و دعوت باشگاه النصر زمینه این ملاقات را فراهم کرده است. بلال اردوغان در این باره اظهار داشت که رونالدو یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های تاریخ فوتبال و حتی ورزش جهان است و او در این دیدار سلام مردم ترکیه را به این بازیکن رسانده است.

بخش دیگر برنامه سفر بلال اردوغان، حضور در جشنواره فرهنگی ورزش‌های بومی (Ethnosport Culture Festival) در شهر ریاض بود؛ رویدادی که با هدف معرفی ورزش‌های سنتی ملت‌ها و تقویت ارتباطات فرهنگی میان جوامع مختلف برگزار شد.

این جشنواره در منطقه نیومرابا ریاض برگزار می‌شود و نمایندگانی از ۱۸ کشور در آن حضور دارند.

در این رویداد ۳۸ رشته و بازی سنتی در حوزه‌های مختلف از جمله سوارکاری، بازی‌های بومی، رقابت‌های ذهنی و سبک‌های گوناگون مبارزه سنتی به نمایش گذاشته شده است.

بلال اردوغان در مراسم افتتاحیه جشنواره بر اهمیت احترام به فرهنگ‌های مختلف تأکید کرد و گفت تفاوت‌های فرهنگی نباید به ابزاری برای برتری‌جویی یک جامعه بر جامعه دیگر تبدیل شود.

او فرهنگ‌های مختلف را به رنگ‌های گوناگون تشبیه کرد و اظهار داشت که هیچ رنگی را نمی‌توان بر رنگ دیگر برتر دانست و همه آن‌ها ارزشمند هستند.

وی همچنین احترام به فرهنگ‌های مختلف را یکی از گام‌های اساسی برای دستیابی به صلح جهانی دانست و بی‌احترامی به فرهنگ‌های دیگر و احساس برتری برخی جوامع را از عوامل زمینه‌ساز درگیری‌ها و جنگ‌ها عنوان کرد.

دیدار با رونالدو از مهم‌ترین بخش‌های رسانه‌ای سفر بلال اردوغان به عربستان بود. در تصاویر منتشرشده، او در کنار رونالدو و سادیو مانه دیده می‌شود.

باشگاه النصر نیز با انتشار پیامی اعلام کرد که از نجم‌الدین بلال اردوغان، رئیس اتحادیه جهانی ورزش‌های قومیتی، میزبانی کرده است.

در برخی تصاویر منتشرشده از این دیدار، پیراهن شماره ۷ رونالدو نیز دیده می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، این ملاقات در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و ورزشی بلال اردوغان در ریاض انجام شده و گزارشی از امضای توافق‌نامه یا همکاری مشخص میان باشگاه النصر و اتحادیه جهانی ورزش‌های قومیتی منتشر نشده است.

بلال اردوغان علاوه بر اینکه فرزند رئیس‌جمهوری ترکیه است، ریاست اتحادیه جهانی ورزش‌های قومیتی را بر عهده دارد. این اتحادیه در زمینه معرفی، احیا و توسعه ورزش‌های سنتی و بومی ملت‌های مختلف فعالیت می‌کند.

حضور او در ریاض و شرکت در جشنواره ورزش‌های سنتی را می‌توان در چارچوب گسترش ارتباطات فرهنگی و ورزشی ترکیه و عربستان ارزیابی کرد.

عربستان طی سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری گسترده در ورزش و سرگرمی، میزبانی مسابقات بین‌المللی و جذب چهره‌های شناخته‌شده ورزشی، تلاش کرده است جایگاه خود را در عرصه ورزش جهانی تقویت کند.

منبع: عصرایران



