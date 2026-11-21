به گزارش تابناک، امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا شنبه شب ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اینجا تنگه هرمز، فرزندان ملت ایران درحال کنترل و اعمال حاکمیت هستند؛ نه بیگانگان فاسد و جنایتکار.