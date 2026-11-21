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فرزندان ملت حاکم تنگه هرمز هستند نه بیگانگان
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در توئیتی تاکید کرد، فرزندان ملت ایران در تنگه هرمز درحال کنترل و اعمال حاکمیت هستند.
به گزارش تابناک، امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا شنبه شب ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اینجا تنگه هرمز، فرزندان ملت ایران درحال کنترل و اعمال حاکمیت هستند؛ نه بیگانگان فاسد و جنایتکار.
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