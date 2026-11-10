محسن رضایی: ادعاهای آمریکا درباره مذاکرات دروغ است

سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت ادعاهای مقام‌های آمریکایی درباره ادامه مذاکرات با ایران و برگزاری نشست در قطر «دروغ» است.



به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ادعاهای مقام‌های آمریکایی درباره ادامه مذاکرات با ایران و برگزاری نشست در قطر را «دروغ» خواند و گفت انتشار این ادعاها با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و پایین آوردن قیمت نفت صورت می‌گیرد.

وی که با شبکه خبری المیادین گفت‌وگو می‌کرد، افزود: پاسخ آمریکا فریبکارانه است و تهران همچنان منتظر پاسخ روشن واشنگتن به شروط هفت‌گانه خود است.

پاسخ اولیه طرف آمریکایی از نظر تهران کافی نبوده است

رضایی در ادامه تأکید کرد تهران از طرف آمریکایی خواسته است پاسخی صریح و شفاف به این شروط ارائه کند، اما واشنگتن تاکنون چنین پاسخی نداده است.

وی گفت: ایران شروط هفت‌گانه خود را ارائه کرده و همچنان در انتظار پاسخ آمریکا است، اما پاسخ اولیه طرف آمریکایی از نظر تهران کافی نبوده است.

رضایی همچنین گزارش‌ها درباره برنامه‌ریزی برای دیدار میان وی و جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا، را نیز به‌طور کامل رد کرد و گفت این اخبار هیچ‌گونه مبنای واقعی ندارند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تأکید بر اینکه شروط هفت‌گانه اعلام‌شده از سوی ایران در چارچوب حقوق مردم این کشور قرار دارد، تصریح کرد: «تنگه هرمز تا زمانی که این شروط اجرا نشوند، بازگشایی نخواهد شد.»