وزارت دفاع روسیه از حمله به زیرساخت‌های انرژی، صنایع دفاعی و حمل و نقل اوکراین خبر داد.

به گزارش تابناک؛وزارت دفاع روسیه امروز (جمعه) اعلام کرد که نیروهای این کشور به تاسیسات صنایع دفاعی و همچنین زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل در چندین نقطه از اوکراین از جمله کی‌یف حمله کرده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای روسیه، پل‌های جاده‌ای و ریلی مورد استفاده در کی‌یف برای انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به میدان نبرد را هدف قرار داده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اضافه کرد که نیروهای روس به تاسیسات زیرساختی بندری در منطقه اودسا و کشتی‌های دریایی مورد استفاده برای اهداف نظامی اوکراین حمله کرده‌اند و یک کشتی باری که تجهیزات نظامی را به بندر اودسا حمل می‌کرده، هدف قرار داده اند.

منبع:رویترز