جرد کوشنر، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، از توافق روسیه و اوکراین برای گسترش مذاکرات آتی با مشارکت کشورهای اروپایی خبر داد و اعلام کرد که واشنگتن در تلاش است زمینه را برای یکی از بزرگ‌ترین مبادله‌های اسرا در جریان جنگ اوکراین فراهم کند.

به گزارش تابناک؛کوشنر روز جمعه در اظهاراتی در دوبلین، مذاکرات اخیر درباره پایان جنگ روسیه و اوکراین را سه روز دیپلماسی فشرده توصیف کرد و گفت: «ما به‌تازگی سه روز دیپلماسی فشرده را با هدف پایان‌دادن به جنگ هولناک میان روسیه و اوکراین پشت سر گذاشتیم.»

وی همچنین دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را بسیار مفصل و ثمربخش خواند.

فرستاده ویژه ترامپ با اشاره به روند مذاکرات اعلام کرد که دو طرف روسی و اوکراینی با گسترش مذاکرات آینده و مشارکت‌دادن کشورهای اروپایی در آن موافقت کرده‌اند. وی افزود که انتظار می‌رود در آینده نزدیک، مسیرهای مذاکراتی، جدول زمانی و جزئیات بیشتری درباره روند گفت‌وگوها اعلام شود.

کوشنر همچنین از تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی خبر داد که می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین مبادله‌های اسرا در جنگ اوکراین تبدیل شود. او با اشاره به اختلافات اساسی میان طرف‌ها گفت دونالد ترامپ برای پایان‌دادن به این جنگ مصمم است و واشنگتن با وجود این اختلافات، نسبت به پیشرفت‌های حاصل‌شده در مذاکرات خوش‌بین است.

در همین حال، استیو ویتکاف، دیگر فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از قرار داشتن یک نشست دیگر در برنامه مذاکرات خبر داد اما درباره زمان یا طرف‌های شرکت‌کننده در آن توضیحی نداد.

نمایندگان آمریکا صبح پنجشنبه، پس از شرکت در مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی، وارد مسکو شدند و با ولادیمیر پوتین در کرملین دیدار کردند. آنها پس از این دیدار راهی دوبلین شدند و در آنجا با زلنسکی ملاقات کردند.





منبع:ایسنا