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روسیه: امروز پوتین با ویتکاف و کوشنر دیدار می‌کند

دستیار رئیس جمهور روسیه اعلام کرد، ولادیمیر پوتین با استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ و جرد کوشنر داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا امروز (پنجشنبه ۲۱ آبان) دیدار خواهد کرد.

کد خبر: 4201377تاریخ انتشار: 84 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ «یوری اوشاکوف» دستیار رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین با استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ و جرد کوشنر داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا امروز (پنجشنبه ۲۱ آبان) دیدار خواهد کرد.

به نقل از خبرگزاری ریانووستی، اوشاکوف در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: دیدار پوتین با ویتکاف و کوشنر امروز صبح (پنجشنبه) برگزار می‌شود.

وی افزود: امکان تماس‌های روسیه با اروپا با در نظر گرفتن نتایج مذاکرات ابوظبی بررسی خواهد شد.

دستیار رئیس جمهور روسیه در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع برگزاری دیدار پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست آپک (سازمان همکاری اقتصادی آسیا - اقیانوسیه) در دست بررسی است.

منبع: ایرنا


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برچسب ها

روسیهآمریکاپوتیندیدارداماد ترامپجرد کوشنرویتکاف

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