روسیه: امروز پوتین با ویتکاف و کوشنر دیدار میکند
دستیار رئیس جمهور روسیه اعلام کرد، ولادیمیر پوتین با استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ و جرد کوشنر داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا امروز (پنجشنبه ۲۱ آبان) دیدار خواهد کرد.
به گزارش تابناک؛ «یوری اوشاکوف» دستیار رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین با استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ و جرد کوشنر داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا امروز (پنجشنبه ۲۱ آبان) دیدار خواهد کرد.
به نقل از خبرگزاری ریانووستی، اوشاکوف در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: دیدار پوتین با ویتکاف و کوشنر امروز صبح (پنجشنبه) برگزار میشود.
وی افزود: امکان تماسهای روسیه با اروپا با در نظر گرفتن نتایج مذاکرات ابوظبی بررسی خواهد شد.
دستیار رئیس جمهور روسیه در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع برگزاری دیدار پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست آپک (سازمان همکاری اقتصادی آسیا - اقیانوسیه) در دست بررسی است.
منبع: ایرنا
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