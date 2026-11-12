دستیار رئیس جمهور روسیه اعلام کرد، ولادیمیر پوتین با استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ و جرد کوشنر داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا امروز (پنجشنبه ۲۱ آبان) دیدار خواهد کرد.

روسیه: امروز پوتین با ویتکاف و کوشنر دیدار می‌کند

به گزارش تابناک؛ «یوری اوشاکوف» دستیار رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین با استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ و جرد کوشنر داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا امروز (پنجشنبه ۲۱ آبان) دیدار خواهد کرد.

به نقل از خبرگزاری ریانووستی، اوشاکوف در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: دیدار پوتین با ویتکاف و کوشنر امروز صبح (پنجشنبه) برگزار می‌شود.

وی افزود: امکان تماس‌های روسیه با اروپا با در نظر گرفتن نتایج مذاکرات ابوظبی بررسی خواهد شد.

دستیار رئیس جمهور روسیه در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع برگزاری دیدار پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست آپک (سازمان همکاری اقتصادی آسیا - اقیانوسیه) در دست بررسی است.

منبع: ایرنا



