در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات با ایران، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قرار است امروز (دوشنبه) با نخست‌وزیر قطر دیدار و گفت‌وگو کند.

به گزارش تابناک؛ کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد امروز با محمد بن عبدالرحمان بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر قطر دیدار و گفت‌وگو کند.

بر اساس نوشته روزنامه القدس العربی، این دیدار در شرایطی انجام می‌شود که میانجی اصلی مذاکرات با ایران، پیشنهادهای جدیدی را در این گفت‌وگوها مطرح می‌کند.

دیدار ترامپ و آل ثانی، پشت درهای بسته، در حالی انجام می‌شود که تنش‌ها با ایران همچنان پابرجاست و تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار آن با چالش‌های جدی مواجه است.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که به شکست سنگین جمهوری‌خواهان طرفدار جنگ انجامید، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: رأی‌دهندگان آمریکایی انتخاب خود را انجام داده‌اند. اکنون نوبت کاخ سفید است که انتخاب کند.

وزیر خارجه کشورمان نوشت: «پیشنهاد دو روزه» ما روی میز است؛ مطالبات آن، از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، را بپذیرید و نتایج آن را ببینید. یا جنگ را انتخاب کنید و شاهد باشید که چگونه رزمندگان هوشیار و ورزیده ما در میدان نبرد، جهنمی از آتش بر سرتان فرو خواهند ریخت.

منبع: ایسنا



