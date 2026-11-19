پارلمان دانمارک روز پنجشنبه توافقی با گرینلند و ایالات متحده را برای تقویت امنیت در منطقه شمالگان و اقیانوس اطلس شمالی تصویب کرد.

به گزارش تابناک، خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد، این توافق سه‌جانبه میان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و رهبران دانمارک و گرینلند، زمینه را برای ایجاد پایگاه‌های نظامی بیشتر آمریکا در گرینلند - قلمروی خودمختار دانمارک و متحد ناتو - فراهم می‌کند. این توافق همچنین به کاهش تنش‌ها در ائتلاف آتلانتیک و اتحادیه اروپا بر سر درخواست‌های مکرر ترامپ برای پیوستن این جزیره پهناور به آمریکا کمک می‌کند.

در این حال، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت این توافق «همه ما را امن‌تر، قدرتمندتر و در امنیت بیشتری قرار خواهد داد».

روبیو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این توافق، مشارکت دفاعی ایالات متحده، دانمارک و گرینلند را به‌روز و امنیت ملی آمریکا و متحدانمان در ناتو را تقویت می‌کند. مشتاق همکاری‌های بیشتر در آینده هستم.»

بنا بر این گزارش، این توافق با رای ۱۰۹ نماینده موافق و بدون رای مخالف در پارلمان دانمارک به تصویب نهایی رسید. توافق پس از تایید پارلمان‌های دانمارک و گرینلند و سپس ارسال اطلاعیه رسمی دیپلماتیک به آمریکا، اجرایی خواهد شد.

پارلمان گرینلند نیز اوایل ماه جاری این توافق را بدون هیچ رای مخالفی تصویب کرده بود.

«مته فریدریکسن» نخست‌وزیر دانمارک در فیس‌بوک نوشت: «امروز روز بزرگی است. این روند آسانی نبود.»

وی گفت این توافق به حاکمیت و تمامیت ارضی دانمارک و حق تعیین سرنوشت مردم گرینلند احترام می‌گذارد.

«ینس-فردریک نیلسن» نخست‌وزیر گرینلند نیز در فیس‌بوک نوشت رای روز پنجشنبه نشان داد مردم گرینلند می‌توانند بر حقوق خود پافشاری کنند و در عین حال از طریق گفت‌وگو و همکاری به راه‌حل دست یابند.