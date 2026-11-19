وزیران امور خارجه عربستان و سوریه در دیداری در ریاض، آخرین تحولات منطقه‌ای و چالش‌های پیش‌رو را بررسی و بر ضرورت تقویت هماهنگی و رایزنی‌های مشترک تأکید کردند.

به گزارش تابناک، وزارت امور خارجهروز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد کهوزیر امور خارجه این کشور، روز پنجشنبه با، همتای سوری خود، دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و چالش‌های پیش‌روی منطقه گفت‌وگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این دیدار بر اهمیت افزایش هماهنگی و رایزنی‌های دوجانبه با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند.

وزیران خارجه عربستان و سوریه همچنین روابط دوجانبه میان دو کشور را بررسی و راه‌های گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.