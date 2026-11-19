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دیدار وزیران خارجه عربستان و سوریه
وزیران امور خارجه عربستان و سوریه در دیداری در ریاض، آخرین تحولات منطقهای و چالشهای پیشرو را بررسی و بر ضرورت تقویت هماهنگی و رایزنیهای مشترک تأکید کردند.
به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه عربستان روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه این کشور، روز پنجشنبه با اسعد الشیبانی، همتای سوری خود، دیدار و درباره آخرین تحولات منطقهای و چالشهای پیشروی منطقه گفتوگو کرد.
بر اساس این گزارش، دو طرف در این دیدار بر اهمیت افزایش هماهنگی و رایزنیهای دوجانبه با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند.
وزیران خارجه عربستان و سوریه همچنین روابط دوجانبه میان دو کشور را بررسی و راههای گسترش همکاریهای مشترک در زمینههای مختلف را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
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