نخست‌وزیر عراق بر تقویت همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی میان کشورهای عربی تأکید کرد و گفت عراق با وجود همه شرایط و چالش‌ها، بخش مهمی از منظومه عربی است.



به گزارش تابناک، «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق روز پنجشنبه در دیدار با «محمد بن علی کومان» دبیرکل شورای وزیران کشورهای عربی، درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های امنیتی، تبادل اطلاعات و هماهنگی میان کشورهای عربی با هدف تحکیم امنیت و ثبات منطقه گفت‌وگو کرد.

الزیدی در این دیدار با تأکید بر ضرورت ترمیم روابط میان کشورهای عربی و تقویت همکاری‌های مشترک، افزود: عراق، صرف‌نظر از شرایط و چالش‌های موجود، بخش مهمی از منظومه عربی به شمار می‌رود.

وی در ادامه تأکید کرد بغداد اجازه نخواهد داد عراق به عرصه تسویه‌حساب‌ها و صحنه درگیری‌ها تبدیل شود.

تلاش دولت عراق برای مبارزه با فساد و مقابله با سلاح‌های خارج از کنترل دولت

نخست‌وزیر عراق همچنین با اشاره به تداوم تلاش‌های دولت برای مبارزه با فساد و مقابله با سلاح‌های خارج از کنترل دولت، گفت در این زمینه گام‌ها و نتایج مهمی حاصل شده است.

الزیدی با تأکید بر اینکه امنیت کشورهای عربی به یکدیگر پیوسته است، خاطرنشان کرد مقابله با چالش‌های مشترک مستلزم هماهنگی مستمر و یکپارچه‌سازی تلاش‌های امنیتی و اطلاعاتی میان کشورهای عربی است.