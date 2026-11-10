افشاگری عراق از هدف سفر الزیدی به ایران

وزیر خارجه عراق با تشریح اهداف سفر اخیر الزیدی به تهران، از تلاش بغداد برای نزدیک‌کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا و کاهش تنش میان دو کشور خبر داد.

به گزارش تابناک؛ وزیر خارجه عراق در اظهاراتی اعلام کرد که سفر نخست‌وزیر این کشور به ایران با هدف نزدیک‌کردن دیدگاه‌های تهران و واشنگتن و کمک به کاهش تنش‌ها صورت گرفت.

فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق امروز سه‌شنبه با اشاره به سفر اخیر علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر این کشور به ایران، گفت که این سفر تلاشی برای نزدیک‌کردن دیدگاه‌های تهران و واشنگتن بود.

طبق گزارش خبرگزاری واع، وی تاکید کرد که عراق از حامیان صلح است و از این اقدام منافع ملی دارد؛ چراکه تحولات و تنش‌های جاری تأثیر منفی بر اقتصاد عراق گذاشته است.

بغداد به دنبال میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن

وزیر خارجه عراق همچنین نقش میانجی‌گرانه بغداد در منطقه را بسیار مهم دانست و بر اهمیت تلاش این کشور برای کمک به کاهش اختلافات و تنش‌ها تاکید کرد.

این اظهارات پس از آن بیان شد که روز دوشنبه یک منبع در وزارت امور خارجه عراق از سفر هیات عراقی به تهران در روز شنبه به ریاست علی الزیدی و با حضور فالح الفیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی خبر داده بود.

منبع: ایسنا