عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تلاش آمریکا برای حفظ محاصره دریایی ایران، گفت: تصور واشنگتن مبنی بر اینکه با ادامه فشارها، ایران در چند روز آینده تسلیم خواهد شد، محاسبه‌ای اشتباه است.

حجت‌الاسلام وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره درخواست برخی کشورهای عرب منطقه برای تداوم محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا، اظهار کرد: به نظر می‌رسد پس از آنکه کشورهای منطقه متوجه شدند وارد شدن خسارت به جمهوری اسلامی ایران، به معنای وارد شدن خسارت به سایر کشورهای منطقه نیز خواهد بود، نقش میانجی‌گری آنها پررنگ‌تر شد و تلاش کردند مانع وقوع برخی اتفاقات شوند. این ظاهر ماجراست؛ اما درباره آنچه در پشت پرده میان این کشورها و آمریکا می‌گذرد، با توجه به اخبار و گزارش‌های قبلی درباره کمک‌های مالی برخی از آنها به آمریکا در ارتباط با حمله به ایران، نمی‌توان همه احتمالات را نادیده گرفت.

وی افزود: نمی‌توان احتمال صحت برخی ادعاهای مطرح‌شده از سوی آمریکایی‌ها را به‌طور کامل رد کرد، اما تصور من این است که این ادعاها درباره بعضی از کشورهای منطقه صدق نمی‌کند و احتمال آن در مورد برخی کشورها کمتر است؛ هرچند در این شرایط هیچ احتمالی را نمی‌توان به‌طور قطعی منتفی دانست. آمریکا پیش از این نیز هرگاه امکان اقدام مستقیم علیه جمهوری اسلامی ایران را نداشته یا در میدان با محدودیت مواجه شده، تلاش کرده کشورهای منطقه را واسطه قرار دهد و این‌گونه وانمود کند که اقداماتش بنا به درخواست آنها صورت گرفته است؛ در حالی که واقعیت ماجرا برای بسیاری روشن بوده است.

محاصره دریایی؛ ابزار فشار برای گرفتن امتیاز

احمدی با اشاره به اخبار منتشرشده درباره پایان دادن به مذاکرات از سوی آمریکا و اظهارات منتسب به دونالد ترامپ مبنی بر اینکه واشنگتن نیازی به مذاکره ندارد، گفت: به نظر می‌رسد اراده آمریکایی‌ها بر ادامه همین مسیر استوار است. آنها احتمالاً تصور می‌کنند اگر بتوانند طی چند روز آینده محاصره دریایی ایران را ادامه دهند، جمهوری اسلامی ناچار به تسلیم و واگذاری امتیازهایی در مذاکرات خواهد شد؛ اما این محاسبه کاملاً اشتباه است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: ملت ایران و نیروهای مسلح کشور بر مواضع و حقوق خود ایستاده‌اند و با قاطعیت مطالبه‌گر حقوقشان خواهند بود. جمهوری اسلامی ایران در برابر فشار و تهدید عقب‌نشینی نخواهد کرد و اطمینان داریم در نهایت ملت ایران در این مسیر موفق خواهد شد.

تغییر افراد، تغییری در دشمنی با ایران ایجاد نمی‌کند

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره بیانیه و مواضع اخیر آیزنکوت، نتانیاهو و شاباک درباره امکان حمله مجدد به ایران اظهار کرد: اینکه تصور کنیم با تغییر افراد و جابه‌جایی مسئولان در رژیم صهیونیستی یا آمریکا، نگاه آنها به جمهوری اسلامی ایران تغییر اساسی خواهد کرد، نوعی سطحی‌نگری است. ممکن است این افراد در برخی مسائل اختلاف‌نظرهایی داشته باشند، اما تضاد و دشمنی آنها با جمهوری اسلامی ایران، یک تضاد هویتی است و با تغییر اشخاص از بین نخواهد رفت.

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احمدی در پایان خاطر نشان کرد: تجربه میدان نبرد نیز نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران توانسته اراده خود را در برابر دشمن به اثبات برساند. امروز عرصه اصلی، عرصه جنگ اراده‌هاست؛ ملت ایران با وجود برخی اختلاف‌نظرها و مشکلات داخلی، در دفاع از کشور و حفظ یکپارچگی آن متحد است و این انسجام، سرمایه‌ای است که دشمن در محاسبات خود نباید آن را نادیده بگیرد. آینده از آن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.