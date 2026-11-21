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واکنش غفوریان به ماجرای قتل سوگند
استوریهای مهران غفوریان بازیگر سینما و تلویزیون در واکنش به قتل سوگند صیادی را در ادامه مشاهده میکنید.
به گزارش تابناک؛ استوریهای مهران غفوریان بازیگر سینما و تلویزیون در واکنش به قتل سوگند صیادی را در ادامه مشاهده میکنید. او در متن منتشر شده، سوالی را مطرح کرد: «آیا معلمان و مسئولین مدارس حواسشان به فرشتههای ما هست؟ ؟ ؟»
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