به گزارش تابناک؛ استوری‌های مهران غفوریان بازیگر سینما و تلویزیون در واکنش به قتل سوگند صیادی را در ادامه مشاهده می‌کنید. او در متن منتشر شده، سوالی را مطرح کرد: «آیا معلمان و مسئولین مدارس حواسشان به فرشته‌های ما هست؟ ؟ ؟»