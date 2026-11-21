

به گزارش تابناک، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در واکنش به گزارش هدف قرار گرفتن جنگنده F-۱۶ این کشور، بار دیگر به تکذیب متوسل شده است؛ تکذیبی که برخی رسانه‌های مواجب بگیر و همسو با روایت واشنگتن، از جمله یک رسانه تروریستی وابسته به موساد، آن را بازتاب داده‌اند.



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نخست آنکه برخلاف آنچه در گزارش منتشرشده آمده، هدف قرار گرفتن جنگنده آمریکایی را روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، نه سپاه پاسداران. ارتش همچنین تصاویری از عملیات پدافندی علیه این جنگنده منتشر کرده و اعلام داشته که انفجار موشک در مجاورت جنگنده، موجب آسیب‌دیدگی، لغو مأموریت و فرود اضطراری آن شده است.

برخلاف تکذیبیه ارتش آمریکا؛ یک جنگنده F-۱۶ کد اضطرار ۷۷۰۰ ثبت کرده است،

گزارش خدمات پژوهشی کنگره آمریکا از خسارت یا فقدان ده‌ها هواگرد نظامی

اما موضوع مهم‌تر، کارنامه خسارت‌های ارتش آمریکا در ماه‌های گذشته است؛ خسارت‌هایی که اصل وقوع آن‌ها حتی در منابع آمریکایی نیز بازتاب یافته است. بر اساس گزارش واشنگتن‌پست به نقل از سه مقام آمریکایی، تا مردادماه دست‌کم ۴۵ فروند پهپاد MQ-۹ در عملیات علیه ایران از دست رفته بودند.

گزارش خدمات پژوهشی کنگره آمریکا نیز در مهرماه از خسارت یا فقدان ده‌ها هواگرد نظامی، از جمله پهپادهای MQ-۹ و MQ-۱، خبر داده است. در کنار این موارد، رزمندگان پدافند هوایی سپاه نیز گزارش‌ها و تصاویری درباره رهگیری، انهدام و به غنیمت گرفتن پهپادهای سری MQ و MQM-۱۷۰ منتشر کردند، به طوری که ۵۸ پهپاد از سری ام کیو ۹ و ۱۹ پهپاد از سری ام کیو ۱ منهدم شدند و همچنین ۹ فروند پهپاد ام کیو ام - ۱۷۰ در چنگ جنگ الکترونیک سپاه قرار گرفتند.

رسانه‌هایی که تکذیب سنتکام را با سرعت منتشر می‌کنند و همچنان چشمان خود را در برابر واقعیت میدانی بسته اند بهتر است کارنامهء سیاه برد کوپر فرمانده ارتش متجاوز آمریکایی در شب‌های گذشته را مرور کنند، تعداد بالایی جنگنده، پهپاد و بالگرد در طیف‌ها و نوع‌های مختلف در کنار ناوگان دریایی آمریکا برای قاچاق در تنگه هرمز تلاش می‌کنند و اما نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران مشت‌های محکم خود را بر دهان طراحان آمریکایی می‌زند و در کنار سایر رزمندگان نیروهای مسلح از حریم جمهوری اسلامی و قوانین وضع شده توسط آن دفاع می‌کنند.

منبع: تسنیم

