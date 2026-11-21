جنگ افزار

ویدیویی از یک سلاح جدید آمریکایی با انبوهی از پهپادهای بدون سرنشین که از یک وسیله نقلیه بدون سرنشین پرتاب می‌شوند، منتشر شده است. پهپادهای انتحاری شاهد 136 و 131 ایران به غربی‌ها ثابت کرده که این آینده است؛ چنین پهپادهایی بسیار ارزان و رهگیری آنها دشوار است. حتی اگر ۱۰۰ تا پرتاب کنید و ده تا را بزنید، باز هم خسارت قابل توجهی است. امروزه، صنعت جهانی اسلحه به جای سلاح‌های دقیق و گران‌قیمت، به دنبال انبوهی از مهمات ارزان است که برخی از آنها مضر هستند.