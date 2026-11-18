در ادامه تصویری قدیمی از سفر رهبر شهید به چین در دوران ریاست جمهوری و در اردیبهشت سال ۱۳۶۸ مشاهده می‌کنید.

تصویری از سفر رهبر شهید به چین؛ ‏سال ۱۳۶۸

به گزارش تابناک؛ در ادامه تصویری قدیمی از سفر رهبر شهید به چین در دوران ریاست جمهوری و در اردیبهشت سال ۱۳۶۸ مشاهده می‌کنید.

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