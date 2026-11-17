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کد خبر: 4202602
۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۴۲
عکس: نشست علنی سهشنبه ۲۶ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
نشست علنی امروز سه شنبه ۲۶ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۸ و ۵۰ دقیقه صبح و با حضور نمایندگان به صورت ترکیبی (بخشی از نمایندگان به صورت حضوری و بخشی به صورت وبیناری) آغاز شد./ عکاس: حمیدرضا راهل و حامد ملکپور
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