نشست علنی امروز سه شنبه ۲۶ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۸ و ۵۰ دقیقه صبح و با حضور نمایندگان به صورت ترکیبی (بخشی از نمایندگان به صورت حضوری و بخشی به صورت وبیناری) آغاز شد./ عکاس: حمیدرضا راهل و حامد ملک‌پور