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کد خبر: 100000441 بازدید: 165

عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی

نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به صورت ترکیبی( بخشی از نمایندگان به صورت حضوری و بخشی به صورت وبیناری) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۹ و ۲۸ دقیقه صبح و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان به صورت حضوری و مجازی آغاز شد. پیش از آغاز صحن علنی مجلس، احمد نادری گزارش سفر هیئت پارلمانی ایران به هند و شرکت در اجلاس بریکس را به نمایندگان ارائه کرد.

عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
گرینلند
گرینلند
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی

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مجلس شورای اسلامیعکس خبریدکتر محمدباقرقالیباف

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