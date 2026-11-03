نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به صورت ترکیبی( بخشی از نمایندگان به صورت حضوری و بخشی به صورت وبیناری) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۹ و ۲۸ دقیقه صبح و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان به صورت حضوری و مجازی آغاز شد. پیش از آغاز صحن علنی مجلس، احمد نادری گزارش سفر هیئت پارلمانی ایران به هند و شرکت در اجلاس بریکس را به نمایندگان ارائه کرد.