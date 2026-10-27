نخستین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد رسید

به گزارش تابناک؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۵ آبان ماه) به بررسی سوال مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، از سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرداختند.

محور اصلی این سوال، وضعیت نقدینگی، تورم افسارگسیخته اقلام خوراکی و معیشتی و نحوه مواجهه وزیر اقتصاد با فشار اقتصادی واردشده بر مردم بود.

پوردهقان پیش‌تر در تشریح سوال خود، با انتقاد از رسیدن نقدینگی به ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان و تورم ۱۴۰ درصدی اقلام معیشتی، از وزیر خواسته بود در برابر سفره‌های خالی مردم پاسخگو باشد .

پس از استماع توضیحات وزیر و دفاعیات وی، نمایندگان حاضر در جلسه به قانع‌کننده بودن یا نبودن پاسخ‌های مدنی‌زاده رأی دادند.

بر این اساس، با ۱۰۶ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ رأی مأخوذه، مجلس پاسخ‌های وزیر اقتصاد را قانع‌کننده ندانست.

بدین ترتیب، سیدعلی مدنی‌زاده نخستین کارت زرد خود را از پارلمان دریافت کرد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورتی که نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشوند، سوال وارد تشخیص داده شده و کارت زرد به وزیر تعلق می‌گیرد.



پیش‌تر وزیر احمد میدری تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲ کارت زرد و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد، غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر جهادکشاورزی و ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هر کدام یک کارت زرد از مجلس دریافت کرده بودند.

براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه سؤال از وزیر در دستور کار صحن علنی قرار گیرد، وزیر موظف است برای پاسخگویی در مجلس حضور یابد.

اگر نماینده سؤال‌کننده از پاسخ وزیر قانع نشود، رئیس جلسه نظر نمایندگان را درباره وارد بودن سؤال به رأی می‌گذارد.

چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ وزیر قانع نشوند، سؤال وارد تشخیص داده می‌شود. در این صورت، رئیس مجلس موظف است موضوع را برای رسیدگی به رئیس‌جمهور ارجاع دهد و وزیر نیز کارت زرد دریافت می‌کند.

کارت زرد در مجلس به معنای نارضایتی نمایندگان از عملکرد وزیر است. بر اساس سازوکار نظارتی مجلس، دریافت سه کارت زرد زمینه‌ساز استیضاح وزیر می‌شود.

کارت زرد در مجلس به معنای نارضایتی از عملکرد یک وزیر است و اگر یک وزیر سه بار از مجلس کارت زرد بگیرد، استیضاح خواهد شد.