هشدار موساد درباره احتمال ترور ترامپ

دنبال این هشدارها، مقامات آمریکایی برخی از مسئولان ارشد را به تأسیسات امن منتقل کرده‌و حضور علنی ترامپ را کاهش داده‌اند.

به گزارش تابناک؛ روزنامه عبری‌زبان «اسرائیل هیوم» به نقل از منابعی مدعی شد که رئیس صهیونیستی از طریق موساد اطلاعاتی را در اختیار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) گذاشته است مبنی بر اینکه ایران برای ترور رئیس جمهور آمریکا و مسئولان ارشد کاخ سفید به وسیله پهپادها برنامه‌ریزی می‌کند.

بنا به این گزارش، به دنبال این هشدارها، مقامات آمریکایی برخی از مسئولان ارشد را به تأسیسات امن منتقل کرده‌و حضور علنی ترامپ را کاهش داده‌اند.

گفتنی است رئیس سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی دیروز جمعه بدون اعلام قبلی راهی واشنگتن شد و با رئیس سیا و نیز وزیر خارجه آمریکا (بنا به برخی گزارش‌ها) دیدار کرد.

چند روز مانده به این سفر نیز رسانه‌های آمریکایی از جمله واشنگتن پست فاش کردند که برخی از مسئولان و وزرای آمریکایی مانند اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری از بیم احتمال سوء قصد خانه‌اش را از واشنگتن به منطقه امن و داخل یک پایگاه نظامی منتقل کرده است.

منبع: جماران



