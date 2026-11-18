مراسم تشییع آیت الله العظمی وحید خراسانی صبح امروز در قم با حضور پرشور مردم و علما و مسئولان آغاز شد.

به گزارش تابناک؛ مراسم تشییع پیکر مطهر آیت الله العظمی وحید خراسانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، صبح امروز باحضور پرشور مردم، علما، طلاب، مراجع عظام تقلید در شهر مقدس قم آغاز شد.

این مراسم از مسجد فاطمیه واقع در خیابان ۱۹ دی (باجک) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می‌شود. پس از ورود پیکر به صحن و انجام طواف، نماز بر پیکر مطهر مقابل مقبره شهدا اقامه خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر این مرجع عالی‌قدر در مشهد مقدس نیز ساعت ۹ صبح روز فردا، پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه، از مدرسه علمیه آیت الله العظمی خویی (قدّس سرّه) به سمت حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه آلاف التحیّة و الثناء برگزار می‌شود.

همچنین مراسم ترحیم آیت الله العظمی وحید خراسانی پس از نماز مغرب و عشا فردا از طرف بیت ایشان در مدرسه علمیه آیت الله العظمی خویی (قدّس سرّه) برگزار خواهد شد.